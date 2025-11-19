NOVA POVREDA U NBA LIGI: Dvostruki MVP mora na pauzu
Košarkaš Milvokija Janis Adetokumbo odsustvovaće do dve nedelje van terena zbog povrede prepona, izjavio je trener Baksa Dok Rivers, preneo je danas AP.
Adetokumbo se povredio u utorak na utakmici protiv Klivlenda (106:118).
- Ne znam koji je stepen povrede, ali znam da se ne radi o težoj povredi. Tako da su to dobre vesti za nas. Najverovatnije će odsustvovati dve nedelje van terena. Videćemo, nadamo se kraćoj pauzi, ali najverovatnije će pauzirati do dve nedelje - rekao je Rivers.
Adetokumbo je u dosadašnjem delu sezone u NBA ligi prosečno beležio 31,2 poena i 10,8 skokova po utakmici.
Košarkaši Milvokija se nalaze na 11. mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa osam pobeda i sedam poraza.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
JOKIĆ IMA NOVOG KONKURENTA ZA TITULU? Na Istoku se pojavila nova "sila"
19. 11. 2025. u 09:30
DOMINACIJE LEBRONA I LUKE DONČIĆA: Los Anđeles Lejkersi savladali Jutu
19. 11. 2025. u 08:30
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
19. 11. 2025. u 07:00
RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.
18. 11. 2025. u 19:00
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)