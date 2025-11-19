Košarka

NOVA POVREDA U NBA LIGI: Dvostruki MVP mora na pauzu

Filip Milošević

19. 11. 2025. u 10:24

Košarkaš Milvokija Janis Adetokumbo odsustvovaće do dve nedelje van terena zbog povrede prepona, izjavio je trener Baksa Dok Rivers, preneo je danas AP.

НОВА ПОВРЕДА У НБА ЛИГИ: Двоструки МВП мора на паузу

Tanjug/AP

Adetokumbo se povredio u utorak na utakmici protiv Klivlenda (106:118).

- Ne znam koji je stepen povrede, ali znam da se ne radi o težoj povredi. Tako da su to dobre vesti za nas. Najverovatnije će odsustvovati dve nedelje van terena. Videćemo, nadamo se kraćoj pauzi, ali najverovatnije će pauzirati do dve nedelje - rekao je Rivers.

Adetokumbo je u dosadašnjem delu sezone u NBA ligi prosečno beležio 31,2 poena i 10,8 skokova po utakmici.

Košarkaši Milvokija se nalaze na 11. mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa osam pobeda i sedam poraza.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu


    

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 19

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIŽI OD EVROPSKOG PROSEKA: Ovo je tačan broj zavisnika od igara na sreću u Srbiji

NIŽI OD EVROPSKOG PROSEKA: Ovo je tačan broj zavisnika od igara na sreću u Srbiji