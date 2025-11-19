NOVA POVREDA U NBA LIGI: Dvostruki MVP mora na pauzu

Košarkaš Milvokija Janis Adetokumbo odsustvovaće do dve nedelje van terena zbog povrede prepona, izjavio je trener Baksa Dok Rivers, preneo je danas AP.

Tanjug/AP

Adetokumbo se povredio u utorak na utakmici protiv Klivlenda (106:118).

- Ne znam koji je stepen povrede, ali znam da se ne radi o težoj povredi. Tako da su to dobre vesti za nas. Najverovatnije će odsustvovati dve nedelje van terena. Videćemo, nadamo se kraćoj pauzi, ali najverovatnije će pauzirati do dve nedelje - rekao je Rivers.

Adetokumbo je u dosadašnjem delu sezone u NBA ligi prosečno beležio 31,2 poena i 10,8 skokova po utakmici.

Košarkaši Milvokija se nalaze na 11. mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa osam pobeda i sedam poraza.

