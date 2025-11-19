DOMINACIJE LEBRONA I LUKE DONČIĆA: Los Anđeles Lejkersi savladali Jutu

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su Jutu (140:126), a izdominirao je Luka Dončić na ovom meču.

Slovenac je upisao 37 poena i 10 asistencija. A u tim Lejkersa se vratio i Lebron Džejms koji je zabeležio dabl-dabl sa 11 poena i 12 asistencija.

Dobru partiju je imao i Ostin Rivs sa 26 poena, dok je na drugoj strani Kejonte Džoržd koji je rođen samo deset dana po Lebronovom debiju u NBA ligi upisao 33 poena za ekipu Jute.

