LEBRON DŽEJMS ODIGRAO POSLEDNJI PLES! "Kralj" neće biti sa reprezentacijom SAD na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu
Lebron Džejms napravio je još jedan korak ka povratku na teren – legendarni as Los Anđeles Lejkersa pridružio se razvojnom timu kluba Saut Beju, prenosi američki NBA insajder Šams Čaranija.
Lebron je tokom gostovanja u podkastu Mind the Game otklonio sve dileme.
- Znate moj odgovor. Nemojte me to više ni pitati. Gledaću momke iz Kabe (letovalište u Meksiku) - rekao je košarkaš Lejkersa.
To znači da je Lebron "poslednji ples" u reprezentaciji odigrao u Parizu prošle godine.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce do najboljeg košarkaša na svetu
