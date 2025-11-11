POVREDA BIVŠEG IGRAČA PARTIZANA: Olimpijakos oslabljen u meču sa Žalgirisom

Pirejski crveno-beli u duelu sa Žalgirisom neće moći da računaju na Frenka Nilikinu, saopštio je trener Jorgos Barcokas.

Foto: Profimedia

On je povredio zadnju ložu ali još uvek nije zvanično procenjeno koliko će odsustvovati sa parketa.

Ipak, dobra stvar za Olimpijakos je ta što će se u sastavu za meč sa Litvancima naći Kinan Evans, koji će tako posle čak 16 meseci od dolaska u redove grčkog velikana dobiti priliku da zaigra u Evroligi.

On je do sada bio povređen i na njega nije mogao da računa Barcokas.

