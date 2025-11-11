POVREDA BIVŠEG IGRAČA PARTIZANA: Olimpijakos oslabljen u meču sa Žalgirisom
Pirejski crveno-beli u duelu sa Žalgirisom neće moći da računaju na Frenka Nilikinu, saopštio je trener Jorgos Barcokas.
On je povredio zadnju ložu ali još uvek nije zvanično procenjeno koliko će odsustvovati sa parketa.
Ipak, dobra stvar za Olimpijakos je ta što će se u sastavu za meč sa Litvancima naći Kinan Evans, koji će tako posle čak 16 meseci od dolaska u redove grčkog velikana dobiti priliku da zaigra u Evroligi.
On je do sada bio povređen i na njega nije mogao da računa Barcokas.
