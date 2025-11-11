ZVEZDA TRAŽI OSMU UZASTOPNU POBEDU U EVROLIGI: Crveno-beli na gostovanju Dubaiju

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće večeras od 17 časova ekipi Dubaija u 10. kolu Evrolige.

FOTO: ABA liga/Dubai

"Crveno-beli" su zabeležili sedam uzastopnih pobeda u Evroligi. Zvezda se nalazi na drugom mestu na tabeli sa sedam trijumfa i dva poraza, dok je Dubai na 15. poziciji sa skorom 3/6.

"Svi smo svesni jačine protivnika i utakmice, koju bi trebalo da pobedimo. Svaka utakmica na strani mnogo znači. Ovde će mnogo ekipa imati problema, pogotovo kada im se oporave neki igrači, kao Aleksa Avramović koji će igrati protiv nas. Što se nas tiče, želimo da nastavimo pobednički niz. Naš fokus trebalo bi samo da bude na igri. Velika je stvar što svugde imamo podršku navijača, to samo dokazuje veličinu kluba", rekao je trener Crvene zvezde Saša Obradović uoči meča sa Dubaijem.

Košarkaš "crveno-belih" Donatas Moteijunas izjavio je da Dubai ima kvalitetan tim.

"Najveći njihov kvalitet jeste što imaju dosta izvanrednih igrača, veoma su opasni, svaki igrač može da postigne preko 20 poena. To je deo jedne sezone posebno sa putovanjima, kao što je sada slučaj sa Dubaijem. Kada su takva putovanja u pitanju, moramo da imamo širok roster, gde će trener imati na raspolaganju više igrača i mogućnost da ih menja. Na treneru je da odluči ko će igrati, a ko će biti na klupi u većem delu utakmice", rekao je Moteijunas.

