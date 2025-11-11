NIK KALATES PROTIV "SVOJIH": Partizan nakon četiri uzastopna poraza u Evroligi traži trijumf protiv Monaka

Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 20.30 časova u Beogradskoj areni ekipu Monaka u 10. kolu Evrolige.

FOTO: N. Skenderija

Košarkaši Monaka su u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležili šest pobeda i tri poraza i trenutno se nalaze na petoj poziciji. Partizan je na 18. mestu na tabeli Evrolige sa tri trijumfa i šest poraza.

"Igramo protiv Monaka koji je izuzetan tim. Oni su ekipa koja je na okupu već godinama, a takođe su pojačani određenim igračima. Snaga Monaka je, pre svega, u spoljnim igračima i smatram da je najbitnije da probamo da zaustavimo njihove kreatore igre. Moramo da probamo da igramo odbranu kao u Pireju veliki deo utakmice. Još jednom, radi se o veoma jakoj napadačkoj ekipi, ali takođe imaju igrače koji jako dobro igraju u odbrani", rekao je trener Partizana Željko Obradović uoči duela sa Monakom.

Košarkaš "crno-belih" Sterling Braun izjavio je da očekuje dobru utakmicu.

"Dobro smo se pripremili ove nedelje. Oni dolaze posle teške pobede u prethodnoj utakmici, pa osećamo da moramo da budemo još fokusiraniji. Momci uče akcije, novi ih polako savladavaju i mislim da će to biti dobra utakmica za nas, ona koja će nas usmeriti na pravi put", naveo je Braun.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

