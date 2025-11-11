Košarka

NIK KALATES PROTIV "SVOJIH": Partizan nakon četiri uzastopna poraza u Evroligi traži trijumf protiv Monaka

Filip Milošević

11. 11. 2025. u 09:38

Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 20.30 časova u Beogradskoj areni ekipu Monaka u 10. kolu Evrolige.

НИК КАЛАТЕС ПРОТИВ СВОЈИХ: Партизан након четири узастопна пораза у Евролиги тражи тријумф против Монака

FOTO: N. Skenderija

Košarkaši Monaka su u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležili šest pobeda i tri poraza i trenutno se nalaze na petoj poziciji. Partizan je na 18. mestu na tabeli Evrolige sa tri trijumfa i šest poraza.

"Igramo protiv Monaka koji je izuzetan tim. Oni su ekipa koja je na okupu već godinama, a takođe su pojačani određenim igračima. Snaga Monaka je, pre svega, u spoljnim igračima i smatram da je najbitnije da probamo da zaustavimo njihove kreatore igre. Moramo da probamo da igramo odbranu kao u Pireju veliki deo utakmice. Još jednom, radi se o veoma jakoj napadačkoj ekipi, ali takođe imaju igrače koji jako dobro igraju u odbrani", rekao je trener Partizana Željko Obradović uoči duela sa Monakom.

Košarkaš "crno-belih" Sterling Braun izjavio je da očekuje dobru utakmicu.

"Dobro smo se pripremili ove nedelje. Oni dolaze posle teške pobede u prethodnoj utakmici, pa osećamo da moramo da budemo još fokusiraniji. Momci uče akcije, novi ih polako savladavaju i mislim da će to biti dobra utakmica za nas, ona koja će nas usmeriti na pravi put", naveo je Braun.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - Potičem iz porodice boraca (FOTO)
Poznati

0 0

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - "Potičem iz porodice boraca" (FOTO)

OVOG decembra Mila Jovović slavi 50. rođendan. Svojih prvih pola veka. A skoro četiri decenije je pred kamerama, što možda deluje naučnofantastično, kao neki od njenih hit fimova, na primer "Peti element" ili "Pritajeno zlo". Rođena je u Kijevu, ima ukrajinsko i američko državljanstvo, majka joj je Ruskinja, dok je otac, kao što je poznato, sa ovih prostora.

11. 11. 2025. u 12:52

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću
Politika

0 14

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

MEĐUNARODNI mehanizam za krivične sudove (MMKS) odbacio je zahtev generala Ratka Mladića za dobijanje dozvole da izađe iz zatvora na sedam dana, kako bi prisustvovao pomenu članu porodice koji je nedavno preminuo, saopštila je danas potpredsednica MMKS-a Grasijela Gati Santana.

11. 11. 2025. u 17:50 >> 20:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VELIKI KORAK UNAZAD: Vaterpolisti Novog Beograda izgubili od Jadrana HN i udaljili se od Top 8 faze Lige šampiona
Ostali sportovi

0 0

VELIKI KORAK UNAZAD: Vaterpolisti Novog Beograda izgubili od Jadrana HN i udaljili se od Top 8 faze Lige šampiona

VELIKI korak unazad u borbi za Top 8 Lige šampiona napravili su vaterpolisti Novog Beogarad. Viceprvak Evrope je u trećem kolu grupe B na svom bazenu izgubio od hercegnovskog Jadrana – 11:12 (4:2, 0:3, 4:4, 3:3) i trenutno je ispod crte u borbi za četvrtfinale.Miloš Ćuk i drugovi u četvrtom kolu, 19.novembra idu u goste neprikosnovenom Pro Reku.

11. 11. 2025. u 22:08

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću