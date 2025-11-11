NIK KALATES PROTIV "SVOJIH": Partizan nakon četiri uzastopna poraza u Evroligi traži trijumf protiv Monaka
Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 20.30 časova u Beogradskoj areni ekipu Monaka u 10. kolu Evrolige.
Košarkaši Monaka su u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležili šest pobeda i tri poraza i trenutno se nalaze na petoj poziciji. Partizan je na 18. mestu na tabeli Evrolige sa tri trijumfa i šest poraza.
"Igramo protiv Monaka koji je izuzetan tim. Oni su ekipa koja je na okupu već godinama, a takođe su pojačani određenim igračima. Snaga Monaka je, pre svega, u spoljnim igračima i smatram da je najbitnije da probamo da zaustavimo njihove kreatore igre. Moramo da probamo da igramo odbranu kao u Pireju veliki deo utakmice. Još jednom, radi se o veoma jakoj napadačkoj ekipi, ali takođe imaju igrače koji jako dobro igraju u odbrani", rekao je trener Partizana Željko Obradović uoči duela sa Monakom.
Košarkaš "crno-belih" Sterling Braun izjavio je da očekuje dobru utakmicu.
"Dobro smo se pripremili ove nedelje. Oni dolaze posle teške pobede u prethodnoj utakmici, pa osećamo da moramo da budemo još fokusiraniji. Momci uče akcije, novi ih polako savladavaju i mislim da će to biti dobra utakmica za nas, ona koja će nas usmeriti na pravi put", naveo je Braun.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
NOVINARI OSTALI ZATEČENI: Evo šta je novi selektor Veljko Paunović prvo uradio (FOTO)
10. 11. 2025. u 18:58
KO ODBIJE SRBIJU... Veljko Paunović najavio velike stvari, otkrio šta se dešava sa Dušanom Tadićem i braćom Milinković Savić
10. 11. 2025. u 10:10 >> 11:34
OTKRIVENO! Evo koga je Srbija kontaktirala pre Veljka Paunovića da preuzme "orlove"
10. 11. 2025. u 08:00
JOKIĆ REDOVNO DOMINIRA PROTIV SAKRAMENTA: Kingsi postaju omiljeni protivnik najboljem košarkašu današnjice
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Sakramenta koji se sastaju u "Golden 1 centru" pet sati posle ponoći.
11. 11. 2025. u 13:00
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)