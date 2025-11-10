JARAMAZ URADIO ONO ŠTO ZVEZDA NIJE MOGLA: Našao se neko ko će da pobedi i Spartak iz Subotice!
Košarkaši Spartaka poraženi su danas kao gosti od Ilirije rezultatom 78:75 u meču šestog kola Grupe B ABA lige.
Spartak, koji je jedini pobedio Crvenu zvezdu otkako ju je preuzeo Saša Obradović, posle svog prvog neuspeha u sezoni ima učinak 4-1, dok je Ilirija na 2-3.
Bivši košarkaš Partizana Ognjen Jaramaz predvodio je Iliriju ka pobedi sa 19 poena, četiri skoka i pet asistencija, 14 poena je dao Vendel Džerom Grin, a 10 Bine Prepelič.
Olivije Hanlan sa 11 i Igor Drobnjak sa 10 poena su bili jedini dvocifreni u Spartaku.
Prvo poluvreme je u potpunosti pripalo domaćinu, koji je posle 20 minuta igre vodio 41:32. Domaćin je održavao prednost u trećoj deonici, posle koje je vodio 58:47.
Šest minuta pre kraja bilo je 64:53 za Iliriju. Spartak je prišao u finišu na minus četiri (68:72), ali nije mogao do preokreta.
U narednom kolu Grupe A Spartak će gostovati Bosni.
