„BELI“ FAVORITI: Sloga u Kraljevu dočekuje Mladost iz Zemuna

Utakmicama 13. kola ovog vikenda nastavlja se prvenstvena trka za bodove i u „Meridianbet Košarkškoj ligi Srbije“.

G.Šljivić

Posle tesnog poraza u derbiju prošlog kola od lidera Zlatibora u Čajetini, košarkaši kraljevačke Sloge sutra će (19.30), na parketu nove hale sportova kraj Ibra, ugostiti Mladost iz Zemuna i pokušati da pobedom pred svojim navijačima na najbolji način okončaju takmičarsku 2025. godinu.

Sloga se trenutno sa osam trijumfa i četiri poraza nalazi na deobi četvrtog mesta na tabeli KLS, dok je ekipa iz Zemuna na pretposlednjem, 15. mestu sa samo tri pobede i devet poraza.