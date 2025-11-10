A PRED DOLAZAK PARTIZANU I ZVEZDI... Evroliga šokirala Monako!

Pred mečeve sa KK Partizan i KK Crvena zvezda u prestonici Srbije, Evroliga je oštro kaznila Monako.

Rukovodstvo košarkaške Evrolige saopštilo je danas da je izreklo Monaku privremenu zabranu registracije novih igrača.

Kako se navodi, Monako je prekršio disciplinski pravilinik Evrolige u vezi sa dospelim obavezama i nedostavljanjem potrebne dokumentacije, kao i nedostatkom saradnje.



Dodaje se i da privremena zabrana odmah počinje da važi.

Monako se nalazi na petom mestu na tabeli Evrolige sa šest pobeda i tri poraza, a sutra će gostovati Partizanu, nakon čega će u četvrtak igrati protiv Zvezde u Beogradu.



