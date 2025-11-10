Košarka

A PRED DOLAZAK PARTIZANU I ZVEZDI... Evroliga šokirala Monako!

10. 11. 2025. u 17:12

Pred mečeve sa KK Partizan i KK Crvena zvezda u prestonici Srbije, Evroliga je oštro kaznila Monako.

FOTO: Profimedia

Rukovodstvo košarkaške Evrolige saopštilo je danas da je izreklo Monaku privremenu zabranu registracije novih igrača. 

Kako se navodi, Monako je prekršio disciplinski pravilinik Evrolige u vezi sa dospelim obavezama i nedostavljanjem potrebne dokumentacije, kao i nedostatkom saradnje.


Dodaje se i da privremena zabrana odmah počinje da važi.

Monako se nalazi na petom mestu na tabeli Evrolige sa šest pobeda i tri poraza, a sutra će gostovati Partizanu, nakon čega će u četvrtak igrati protiv Zvezde u Beogradu.
 

