KATASTROFA BARSELONE: Đirona razbila Katalonce i nanela im novi poraz u ACB ligi

Časlav Vuković

09. 11. 2025. u 15:35

BARSELONA je još jednom razočarala navijače. Ovoga puta su košarkaši Đirone očitali lekciju Kataloncima - 96:78 (30:18, 17:15, 30:21, 19:24) u 6. kolu ACB lige.

FOTO: N. Skenderija

Izabranicima Đoana Penjaroje je ovo bio treći vezani poraz u svim takmičenjima, a drugi u prvenstvu Španije.

Sve ovo je sigurno upalilo alarm kod Barselone, posebno zbog toga što ekipa ima samo dve pobede u šampionatu.

Koliko su Katalonci bili loši na ovom meču pokazuje podatak da su u prvoj i trećoj četvrtini primili po 30 poena.

Najefikasniji kod pobednika bio je Đozep Buskets sa 18 poena, pratio ga je Derik Nidam sa 16. Na drugoj strani najbolji je bio Vili Ernangomez sa 18, dok je Nikolas Laprovitola stao na 15.

Obe ekipe posle ovog kola imaju učinak 2-4 u ACB ligi.

