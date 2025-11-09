Košarka

VRATIO SE: Potpisao Uroš Trifunović

Танјуг

09. 11. 2025. u 11:00

Srpski košarkaš Uroš Trifunović novi je član Turk Telekoma, saopštio je danas turski klub.

FOTO: AP/Tanjug

Trifunović (24) je u avgustu potpisao ugovor sa Makabijem, a klub iz Tel Aviva je u subotu objavio da je raskinuo saradnju sa srpskim košarkašem, koji je ove sezone u Evroligi na terenu proveo samo tri minuta na utakmici prvog kola protiv Efesa.

Trifunović je pre Makabija igrao za Tofaš, Partizan, Megu i Mladost.

Košarkaši Turk Telekoma su u dosadašnjem delu sezone u Evrokupu zabeležili četiri pobede i dva poraza. Klub iz Ankare u turskom šampionatu ima skor od tri pobede i četiri poraza.

