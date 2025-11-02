Košarka

„PUKLA“ STOTKA KRAJ IBRA: Sloga protiv DŽokera upisala četvrti prvenstveni trijumf

Goran Ćirović

02. 11. 2025. u 23:25

Ubedljivom pobedom protiv Džokera iz Sombora pred svojim navijačima košarkaši kraljevačke Sloge upisali su i četvrti prvenstveni trijumf i održali korak sa timovima iz samog vrha tabele.

G.Šljivić

U 5. kolu „Košarkaške lige Srbije“ Kraljevčani su večeras, na parkertu nove hale sportova kraj Ibra, efikasnom i maksimalno koncentrisanom partijom tokom svih 40 minuta potpuno zasluženo savladali Džoker rezultatom 109:89 (30:23, 20:22, 39:24, 20:20).

Najefikasniji u redovima „belih“ bili su Amerikanac Luc sa 30, Dragović sa 21 i Milošević sa 20 poena, dok su se kod gostiju istakli Glasper sa 26 i Savić sa 19 poena.

U narednom, 6. kolu Sloga će u Valjevu za rivala imati domaći Metalac, dok će Džoker gostovati Borcu u Zemunu.

