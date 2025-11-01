SELEKTORE, SVAKA ČAST! Dušan Alimpijević ne zna za poraz u Turskoj
Košarkaši Bešiktaša koje sa klupe predvodi selektor Srbije Dušan Alimpijević su savladali Merkezefendi u gostima sa 95:77
Alimpijevićev tim je zadržao maksimalan učinak i posle šest odigranih utakmica ima isto toliko pobeda.
Već u prvoj četvrtini je Bešiktaš došao do ubedljive prednosti +17 (28:11). Uspeo je da ublaži zaostatak domaći tim i na poluvremenu došao do jednocifrenog zaostatka -8 (36:44).
Ipak, košarkaši Bešiktaša su "dodali gas" u trećoj četvrtini, vratili dvocifrenu prednost (71:58), a potom rutinski priveli meč kraju.
Do pobede ih je predvodio Džona Metjuz sa 24 poena, tri skoka i pet asistencija, pratio ga je Devon Dotson sa 21 poena, osam skokova i šest asistencija.
Dvocifreni su bili još Konor Morgan sa 17 i hrvatski košarkaš Ante Žižić sa 10 poena.
Kod Merkezefendija se istakao Hrvat Roko Badžim sa 18 poena, pratio ga je Spidi Smit sa 16 poena, tri skoka i pet asistencija. Dvocifren je bio i Sem Grifin sa 10 poena.
Bešiktaš je na prvom mestu sa šest pobeda i bez poraza, prati ih Efes sa pet pobeda i utakmicom manje.
U nastavku sezone sledi derbi, gde Bešiktaš dočekuje Anadolu Efes.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
