SELEKTORE, SVAKA ČAST! Dušan Alimpijević ne zna za poraz u Turskoj

Košarkaši Bešiktaša koje sa klupe predvodi selektor Srbije Dušan Alimpijević su savladali Merkezefendi u gostima sa 95:77

FOTO Evrokup

Alimpijevićev tim je zadržao maksimalan učinak i posle šest odigranih utakmica ima isto toliko pobeda.

Već u prvoj četvrtini je Bešiktaš došao do ubedljive prednosti +17 (28:11). Uspeo je da ublaži zaostatak domaći tim i na poluvremenu došao do jednocifrenog zaostatka -8 (36:44).

Ipak, košarkaši Bešiktaša su "dodali gas" u trećoj četvrtini, vratili dvocifrenu prednost (71:58), a potom rutinski priveli meč kraju.

Do pobede ih je predvodio Džona Metjuz sa 24 poena, tri skoka i pet asistencija, pratio ga je Devon Dotson sa 21 poena, osam skokova i šest asistencija.

Dvocifreni su bili još Konor Morgan sa 17 i hrvatski košarkaš Ante Žižić sa 10 poena.

Kod Merkezefendija se istakao Hrvat Roko Badžim sa 18 poena, pratio ga je Spidi Smit sa 16 poena, tri skoka i pet asistencija. Dvocifren je bio i Sem Grifin sa 10 poena.

Bešiktaš je na prvom mestu sa šest pobeda i bez poraza, prati ih Efes sa pet pobeda i utakmicom manje.

U nastavku sezone sledi derbi, gde Bešiktaš dočekuje Anadolu Efes.

