Najveći sponzorski ugovor u srpskoj košarci dobio nastavak – Meridian i Crvena zvezda produžili saradnju!

Kontinuirana podrška koja omogućava vrhunske rezultate i stabilnost kluba

Foto: Promo

Veoma uspešna saradnja između kompanije Meridian i KK Crvena zvezda Meridianbet nastavlja se i u narednim godinama. Ugovor o sponzorstvu produžen je na još nekoliko sezona, potvrđujući stabilnu i dugoročnu saradnju koja donosi obostrane uspehe.

Tim povodom organizovana je i sada već tradiocionalna konferencija za medije, kao i novogodišnji koktel, uz prisustvo svih članova i igrača kluba, kao i brojnih predstavnika medija.

Podsetimo, u prethodnom periodu, klub je ostvario značajne sportske rezultate, kako na domaćoj sceni, tako i u Evroligi, gde Crvena zvezda Meridianbet potvrđuje svoj status stabilnog i respektabilnog evroligaša.

Sponzorstvo kompanije Meridian doprinosi daljem razvoju kluba, unapređenju infrastrukture i jačanju marketinške prisutnosti, dok istovremeno igrači i stručni tim uživaju podršku koja omogućava postizanje vrhunskih rezultata.

Svoje zadovoljstvo nije krio ni predsednik kluba sa Malog Kalemegdana, Željko Drčelić.

Foto: Promo

“Mi smo već dugogodišnji saradnici, jako sam srećan što smo produžili ugovor na još tri godine, mislim da je ovo rekordni ugovor u sportu u Srbiji, naročito u košarci. Zahvalan sam Meridianu, nadam se da nećemo stati na tri godine, već još mnogo više”, izjavio je Drčelić na konferenciji za medije.

Produžetak saradnje donosi i brojne nove mogućnosti – planiraju se dodatne aktivnosti, promotivne akcije i sadržaji koji povezuju navijače sa klubom, a sve uz podršku kompanije Meridian.

U ime kompanije Meridian, obratio se gospodin Damjan Stamenković.

„Narednih nekoliko godina, Crvena zvezda sigurno neće menjati ime, zvaće se Crvena zvezda Meridianbet. Jedna od stvari koje smo radili svakako jesu i društveno-odgovorne kampanje. Želimo da se zahvalimo Crvenoj zvezdi na poverenju, neka znaju svi zvezdaši da se družimo i narednih godina“, rekao je gospodin Stamenković.

Podsetimo, saradnja je započeta 01.01.2023. godine i od tada se kontinuirano razvija. Produžetak ugovora potvrđuje obostranu posvećenost i želju da KK Crvena zvezda Meridianbet i kompanija Meridian zajedno grade još uspešniju i stabilniju budućnost.