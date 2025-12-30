SRBI U IDEALNOM TIMU: Dušan Mandić i Nikola Jakšić u idealnoj postavi u anketi poratala "Total-vaterpolo"
ŠPANAC Alvaro Granados najbolji je vaterpolista sveta u tradicionalnoj anketi portala "total-waterpolo.com". Ipak, za nas je najvažnije da su u idealnoj postavi naši asovi Dušan Mandić i Nikola Jakšić.
Granados je osvojio 163 poena. Drugi je Mađar Manherc sa 132, a treći Mandić sa 95 poena. Jakšić je osmi sa 40.
Idealna postava: Agire (Španija), Granados (Španija), Kakaris (Grčka), Mandić (Srbija), Manherc (Mađarska), Jakšić (Srbija), Sanahuja (Španija).
