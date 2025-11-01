PARTIZAN OŠTEĆEN PROTIV BARSELONE? Sporni snimak kruži internetom, da li je ovo prelomilo meč?
Partizan je imao priliku da savlada Barselonu u Beogradu, ali su Španci nakon neverovatne završnice i trojke sa preko 11 metara slavili 78:76. Ipak, jedna situacija muči navijače crno-belih.
Naime, pre nego što je gostujuća ekipa promašila oba slobodna bacanja u samom finišu utakmice, upravo je nekadašnji košarkaš crno-belih, Kevin Panter čini se, bio u autu.
Da je glavni arbitar dosudio aut, klub iz Humske imao bi priliku za poslednji napad kojim bi došao do pobede, ili eventualno do izjednačenja.
Kako je izgledala pomenuta situacija možete pogledati na video snimku ispod:
