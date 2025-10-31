"VELIKA JE ČAST!" Real Madrid ozvaničio zamenu za Bruna Fernanda

Sada je Real madrid i ozvaničio zamenu za Bruna Fernanda, a u pitanju je Alek Len.

Foto: Profimedia

Bivši NBA as je za klupsku televiziju istakao da je ponosan što je postao deo ovako istorijskog kluba.

- To mi znači sve. Velika je čast. Ovo je klub sa bogatom istorijom koja se proteže godinama. Svako bi voleo da bude deo Real Madrida. Kada vidite grb Real Madrida na svojim grudima, to mnogo znači. To je jedan od najvažnijih klubova u Evropi. Pratim ga već dugo. Čast je biti deo nečega tako posebnog kao što je Real Madrid - naglasio je Len.

Ističe da puno može da donese novom klubu.

- Igrač sam sa defanzivnim prisustvom, čvrstinom, koji igra jako i pomaže svojim saigračima. Uradicću sve što trener traži od mene. Samo želim da pomognem timu da pobeđuje u utakmicama, to je najvažnije. Mnogo sam čuo o ACB ligi, jednoj od najboljih liga van NBA. Evroliga je sjajno takmičenje i novi početak za mene. Dolazeći iz NBA, vidim je kao novo poglavlje, novi početak. Radujem se igranju u Evroligi.

Ponovo će sarađivati sa Trejom Lajlsom.

- Razgovarao sam sa njim pre par nedelja. Pozvao sam ga kada sam razmišljao da dođem ovde. Rekao mi je samo lepe stvari i to mi je očigledno pomoglo da donesem odluku - otkrio je Len koji bi mogao da debituje već za vikend u španskom prvenstvu.

