EFEKAT SAŠA OBRADOVIĆ: Cela Evroliga po jednom parametru sada gleda u leđa Crvenoj zvezdi!

MNOGO toga se promenilo u KK Crvena zvezda od kako je na klupu seo Saša Obradović. Najviše se priča o sjajnoj odbrani koju igraju crveno-beli.

Klub sa Malog Kalemegdana je ubedljivo najbolja defanzivna ekipa u Evroligi od 4. do 7. kola (otkako je srpski stručnjak postao trener).

The EuroLeague efficiency landscape since Saša Obradović took over at Zvezda (from Round 4 to 7)…



Crvena Zvezda’s defense is miles ahead of the rest of the EuroLeague.

Absolute lockdown. 🔒🔥@kkcrvenazvezda #WeAreTheTeam #kkcz https://t.co/pTi0swFOov pic.twitter.com/g3iWYaxO2P — Clutch Data (@clutchdata_) October 30, 2025

Pod vođstvom Janisa Sferopulosa u kojima je Zvezda poražena od Olimpije Milano (92:82) i Bajerna iz Minhena (97:88), tim iz Beograda je davao 117,4 poena na 100 poseda. Sad je to manje - 115,5.

Ali, razlika u primljenim poenima je drastično uspešnija. Kod Grka je to bilo 123,9 na 100 protivničkih poseda. Sa Obradovićem je to 97,8.

U mnogim drugim segmentima Zvezda je bolja od kako se legenda kluba vratila na klupu. Broj akcija po meču skočio sa 72 na 77, bolja je u skoku, a za nijansu je slabiji ukupan šut, samo za 0,2%, što nije toliko primetno.

Svi ovi podaci su bili posle treće vezane pobede crveno-belih. Sad su na pet uzastopnih trijumfa.

Impact Coach — Saša Obradović 👔



Since his return, Zvezda’s pace is up, the defense locked in, and the balance restored.



🛡️ 97.8 DRTG (–26.1)

⚡️ +24.2 NetRTG

⏩ 77.2 Pace (+4.5)

🏀 3–0 record



Discipline + tempo = winning formula.



📊 Data: @3StepsBasket #EuroLeague pic.twitter.com/MnKtpyE17F — EL_StatsLab (@El_Statslab) October 25, 2025

Zvezda od dolaska Obradovića redom je primala 79 poena od Žalgirisa, 75 od Real Madrida, 72 od Baskonije i 65 od Asvela.

Podsetimo, klub sa Malog Kalemegdana će sjajan niz pokušati da nastavi ovog četvrtka pošto od 20.05 gostuje Makabiju u dvorani "Aleksandar Nikolić".

