EFEKAT SAŠA OBRADOVIĆ: Cela Evroliga po jednom parametru sada gleda u leđa Crvenoj zvezdi!
MNOGO toga se promenilo u KK Crvena zvezda od kako je na klupu seo Saša Obradović. Najviše se priča o sjajnoj odbrani koju igraju crveno-beli.
Klub sa Malog Kalemegdana je ubedljivo najbolja defanzivna ekipa u Evroligi od 4. do 7. kola (otkako je srpski stručnjak postao trener).
Pod vođstvom Janisa Sferopulosa u kojima je Zvezda poražena od Olimpije Milano (92:82) i Bajerna iz Minhena (97:88), tim iz Beograda je davao 117,4 poena na 100 poseda. Sad je to manje - 115,5.
Ali, razlika u primljenim poenima je drastično uspešnija. Kod Grka je to bilo 123,9 na 100 protivničkih poseda. Sa Obradovićem je to 97,8.
U mnogim drugim segmentima Zvezda je bolja od kako se legenda kluba vratila na klupu. Broj akcija po meču skočio sa 72 na 77, bolja je u skoku, a za nijansu je slabiji ukupan šut, samo za 0,2%, što nije toliko primetno.
Svi ovi podaci su bili posle treće vezane pobede crveno-belih. Sad su na pet uzastopnih trijumfa.
Zvezda od dolaska Obradovića redom je primala 79 poena od Žalgirisa, 75 od Real Madrida, 72 od Baskonije i 65 od Asvela.
Podsetimo, klub sa Malog Kalemegdana će sjajan niz pokušati da nastavi ovog četvrtka pošto od 20.05 gostuje Makabiju u dvorani "Aleksandar Nikolić".
