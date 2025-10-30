EVROLIGA DONELA ODLUKU: Evo ko sudi na utakmici Partizan - Barselona

PARTIZAN je u seriji od dva poraza u Evroligi i to će pokušati da prekine protiv Barselone. Čelnici takmičenja su odredili ko će suditi ovaj duel u "Beogradskoj areni".

FOTO: Ata images

Glavni arbitar biće Turčin Emin Mogulkoč koji je crno-belima delio pravdu u Madridu protiv Reala.

Uz njega će tu biti dvojica Izraelaca Sefi Šemeš i Adar Per. Vredi pomenuti da je Šemeš sudio pre dva dana Crvenoj zvezdi protiv Asvela (79:65).

Utakmica Partizan - Barselona igra se u petak od 20.30.

