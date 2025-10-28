AU, KAKAV POTEZ MAKABIJA! Izraelci u znak zahvalnosti Beogradu prodaju karte navijačima Zvezde, ali od cene se vrti u glavi

MAKABI je već treću godinu uzastopno domaćin u Beogradu u Pioniru u okviru Evrolige.

FOTO: M. Vukadinović

I bliži se polako kraj Izraelci su dobili zeleno svetlo da se vrate kući u Tel Aviv. Ipak, pre toga moraće da odigraju još neki meč u prestonici Srbije, pa će tako dočekati Crvenu zvezdu u četvrtak na njenom terenu u dvorani Aleksandar Nikolić od 20.05.

A o potezu Makabija pred taj meč bruji Evropa. Naime, izraelski klub je odlučio da, kao znak zahvalnosti Zvezdi i Beogradu za gostoprimstvo, dozvoli navijačima crveno-belih da kupuju ulaznice za ovaj meč. Ovo nije uobičajena praksa kod Makabija zbog bezbednosnih razloga, ali je sada odlučeno da se u prodaju pusti inicijalni paket od 2.500 karata, od kojih bi čak oko 1.000 pripalo Zvezdinim fanovima.

Cena ulaznice je 70 evra, što znači da bi Makabi mogao da zaradi oko 70.000 evra samo od prodaje „gostujućih“ karata. Ipak, među izraelskim navijačima postoje sumnje – sa tolikim brojem srpskih fanova, atmosfera u dvorani bi mogla da bude u korist domaćina. Ipak prema pisanju lokalnog "Sport5", Makabi je odlučan da zahvali Beogradu i Zvezdi za gostoprimstvo, ali i da ostvari dodatni prihod, s obzirom na to da klub već dugo nije mogao da igra kod kuće.

