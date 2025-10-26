PARTIZAN NE GUBI U ABA LIGI: Crno-beli ubedljivi protiv Borca, sledi duplo kolo Evrolige (FOTO)
PARTIZAN je nastavio sa pobedama u ABA ligi. Crno-beli su u 4. kolu grupe A savladali Borac sa 85:74 (28:20, 20:16, 20:15, 17:23).
Uspeo je trener "parnog valjka", Željko Obradović da odmori nosioce za ono što sledi u sredu - duel sa Hapoelom u Evroligi.
Nijedan igrač na parketu "Beogradske arene" nije proveo više od 22 minuta koliko je igrao Džabari Parker, dok Isak Bonga uopše nije ulazio u igru.
Ovaj meč je praktično bio rešen posle 20 minuta, nakon kojih je Partizan imao +12 - 48:36.
Ništa se nije promenilo ni u nastavku utakmice, crno-beli su nastavili da dominiraju, te gosti nisu uspeli da zakomplikuju utakimcu.
Prostor za igru dobio je i mladi Uroš Mijailović koji je na parketu proveo skoro 22 minuta i za to vreme imao je učinak od šest poena.
Najefikasniji u timu iz Beograda bio je Dvejn Vašington sa 15, pratio ga je Aleksej Pokuševski sa 14. Na drugoj strani najbolji je bio Pavle Nikolić sa 18, dok je Đorđe Ćurčić dodao 15.
Partizan je na učinku 4-0, dok Čačani imaju 1-2. Crno-beli u narednom kolu gostuju Dubaiju. Borac dočekuje FMP.
Pre tog duela klub iz Humske očekuje duplo kolo u Evroligi. U sredu (19) gostuje Hapoelu, potom u petak dočekuje Barselonu (20.30).
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
