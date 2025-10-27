STIGAO CENTAR I TO KAKAV! Ko je Bruno Fernando, novi igrač Partizana?

Navijači Partizana su čekali centra i dočekali ga i to kakvog... Iskusnog gorostasa Bruna Fernanda koji iza sebe ima zavidno iskustvo.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Doskorašnji košarkaš Reala doveden je svojevremeno kao zamena za povređenog Edija Tavaresa, a potom mu Serđo Skariolo nije ukazivao mnogo poverenja. Reč je o košarkašu rođenom 15. avgusta 1998. godine.

Nedavno je na Afrobasketu 2025. godine sa reprezentacijom Angole uzeo zlatnu medalju.

U rodnoj Luandi otpočeo je karijeru, a tokom Svetskog prvenstva za košarkaše do 17 godina skrenuo je pažnju skauta. Potom je na koledžu nastupao u dresu Merilend Terpinsa.

Usledio je potom i NBA put. Fernanda je 2019. godine kao 34. pika u drugoj rundi draftovala Filadelfija, a od tada je odigrao 220 utakmica. Nastupavši još za Atlanta Hoks, Boston Seltik, Hjuston Rokets...

Beležio prosek od četiri poena i 3,2 skoka.

Sezonu 2024/25 otpočeo je u Toronto Reptorsima, našeg Darka Rajakovića, a potom je usledio prvi evropski angažman, dolazak u Real.

U drugom delu protekle sezone, nastupio je 12 puta u Evroligi, uz pet poena i tri skoka u proseku.

Fernando je ove sezone odigrao pet mečeva za Real u Evroligi i za to vreme je beležio 4,4 poena, 3,4 skoka i 0,8 asistencija u proseku.

