STIGAO CENTAR I TO KAKAV! Ko je Bruno Fernando, novi igrač Partizana?

Александар Илић
Aleksandar Ilić

27. 10. 2025. u 07:30

Navijači Partizana su čekali centra i dočekali ga i to kakvog... Iskusnog gorostasa Bruna Fernanda koji iza sebe ima zavidno iskustvo.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Doskorašnji košarkaš Reala doveden je svojevremeno kao zamena za povređenog Edija Tavaresa, a potom mu Serđo Skariolo nije ukazivao mnogo poverenja. Reč je o košarkašu rođenom 15. avgusta 1998. godine. 

Nedavno je na Afrobasketu 2025. godine sa reprezentacijom Angole uzeo zlatnu medalju. 

U rodnoj Luandi otpočeo je karijeru, a tokom Svetskog prvenstva za košarkaše do 17 godina skrenuo je pažnju skauta. Potom je na koledžu nastupao u dresu Merilend Terpinsa. 

Usledio je potom i NBA put. Fernanda je 2019. godine kao 34. pika u drugoj rundi draftovala Filadelfija, a od tada je odigrao 220 utakmica. Nastupavši još za Atlanta Hoks, Boston Seltik, Hjuston Rokets...

Beležio prosek od četiri poena i 3,2 skoka. 

Sezonu 2024/25 otpočeo je u Toronto Reptorsima, našeg Darka Rajakovića, a potom je usledio prvi evropski angažman, dolazak u Real. 

U drugom delu protekle sezone, nastupio je 12 puta u Evroligi, uz pet poena i tri skoka u proseku.

Fernando je ove sezone odigrao pet mečeva za Real u Evroligi i za to vreme je beležio 4,4 poena, 3,4 skoka i 0,8 asistencija u proseku.

