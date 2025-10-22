Košarka

OGLASIO SE KARLIK DŽONS: Evo šta je rekao plejmejker Partizana nakon povrede

Filip Milošević

22. 10. 2025. u 19:00

Jedan od najboljih košarkaša Partizana, Karlik Džons, oglasio se prvi put od kako je zadobio povredu u meču protiv FMP-a, koja će ga od terena odvojiti oko 3 meseca.

FOTO: N. Skenderija

- Hvala vam! Za sve poruke, objave na društvenim mrežama i ljubavi koju ste pokazali! Nije prošlo neopaženo - napisao je Karlik u objavi na Instagramu i dodao:

- Vraćam se uskoro! - stoji u njegovoj objavi.

