OGLASIO SE KARLIK DŽONS: Evo šta je rekao plejmejker Partizana nakon povrede
Jedan od najboljih košarkaša Partizana, Karlik Džons, oglasio se prvi put od kako je zadobio povredu u meču protiv FMP-a, koja će ga od terena odvojiti oko 3 meseca.
- Hvala vam! Za sve poruke, objave na društvenim mrežama i ljubavi koju ste pokazali! Nije prošlo neopaženo - napisao je Karlik u objavi na Instagramu i dodao:
- Vraćam se uskoro! - stoji u njegovoj objavi.
