"NVORA I KODI KREIRAJU, A JA..." Sem Odželej pred Zvezda - Baskonija: Važno da ih razvlačimo

Košarkaš Crvene zvezde Semi Odželej izjavio je danas pred utakmicu šestog kola Evrolige da njegova ekipa ima može da pobedi Baskoniju ukoliko odigra dobro u odbrani.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u četvrtak od 21 sat Baskoniju u Beogradskoj areni.

"Moramo da igramo odbranu, da unesemo energiju. Oni su veoma talentovani, igraju brzo. Ako to uspemo da ispratimo, imamo šansu da pobedimo. Promenili su neke igrače u timu. Imaju Markusa Hauarda i ostatak ekipe, koji može da promeni tok utakmice. Uvek igraju veoma dobro. Odlično skaču, zato moramo da im oduzmemo lake poene i da ih nateramo da rade za svaki koš", rekao je Odželej na konferenciji za medije.

On je naveo da vredno radi svakog dana i dodao da ima samopouzdanje.

"Neke utakmice igraš dobro, neke ne. Ali ako se pripremaš na isti način svaki put, mislim da će rezultati doći. Samo što ponekad nemaš rezultate i onda izgleda kao da ne igraš dobro, i to se dešava. Ali moje samopouzdanje dolazi iz mog rada, a radim svakog dana. Samo želim da pomognem svom timu, tako da, bez obzira na poziciju, daću sve od sebe. Odbranu možemo da igramo na više načina. U napadu pokušavamo da razvlačimo protivničku odbranu. Naš tim je odličan u prodorima i dodavanjima. Ja radim na tome da širim igru, a Džordan Nvora i Kodi Miler-Mekintajer mogu da kreiraju, tako da pokušavamo da igramo timski", izjavio je košarkaš Crvene zvezde.





