GOTOVO JE! Crvena zvezda potpisuje NBA plejmejkera
ODLUKA je pala!
Prema informacijama portala Eurohoops, 25-godišnji plejmejker Džered Batler izabrao je Beograd i Crvenu zvezdu, iako je interesovanje pokazao i Partizan, dok su ga u isto vreme razmatrali i u Olimpijakosu.
Batlera su na NBA draftu 2021. godine kao 40. pika izabrali Nju Orleans Pelikansi. Do sada je odigrao 148 utakmica u NBA ligi, sa prosekom od 6,7 poena, 1,5 skokova i 2,8 asistencija, nastupajući za Jutu, Oklahomu, Vašington i poslednje – Filadelfiju.
U dresu Siksersa imao je najbolju sezonu u karijeri – u 28 utakmica prosečno je beležio 11,5 poena i 4,9 asistencija, startujući umesto Tajrisa Maksija dok je bio povređen.
Godine 2021. osvojio je NCAA šampionat sa univerzitetom Bejlor i proglašen je za najkorisnijeg igrača turnira (MOP).
