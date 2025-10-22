Košarka

GOTOVO JE! Crvena zvezda potpisuje NBA plejmejkera

Новости онлине

22. 10. 2025. u 12:41

ODLUKA je pala!

FOTO: KK Crvena zvezda

Prema informacijama portala Eurohoops, 25-godišnji plejmejker Džered Batler izabrao je Beograd i Crvenu zvezdu, iako je interesovanje pokazao i Partizan, dok su ga u isto vreme razmatrali i u Olimpijakosu.

Batlera su na NBA draftu 2021. godine kao 40. pika izabrali Nju Orleans Pelikansi. Do sada je odigrao 148 utakmica u NBA ligi, sa prosekom od 6,7 poena, 1,5 skokova i 2,8 asistencija, nastupajući za Jutu, Oklahomu, Vašington i poslednje – Filadelfiju.

U dresu Siksersa imao je najbolju sezonu u karijeri – u 28 utakmica prosečno je beležio 11,5 poena i 4,9 asistencija, startujući umesto Tajrisa Maksija dok je bio povređen.

Godine 2021. osvojio je NCAA šampionat sa univerzitetom Bejlor i proglašen je za najkorisnijeg igrača turnira (MOP).

