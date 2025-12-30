"OVO NE PAMTIM OD DIKTATURE MILA ĐUKANOVIĆA" Knežević o Botunu: Ovo nije bio sukob građana, ovo je bilo nasrtanje države na svoj narod

IAKO crnogorska policija tvrdi da je u Botunu jutros upala uvažavajući sve međunarodne standarde, nekoliko desetina Botunjana je privedeno, sporna lokacija koju su stanovnici mesecima branili stražama obeležena je, a na licu mesta je i nekoliko mašina.

Foto: Printskrin/Novosti

Tu je i "pauk", bez registarskih oznaka, i sa prelepljenom firmom kojoj pripada, a koji treba da ukloni vozila koja su ostala na parceli.

Policija se nakon obavljenog posla povlači iz Botuna.

Botunjani su se na nedavnom referendumu gotovo stopostotno izjasnili protiv gradnje Pogona za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice u njihovom mestu.

Nakon jutrošnjeg nasilnog upada policije i privođenja stanovnika Botuna, koji su spornu lokaciju branili svojim telima, o čemu svedoče i brojne fotografije sa lica mesta, gradonačelnik Podgorice je čestitao policiji na dobro obavljenom poslu i objavio da kreće realizacija projekta izgradnje kolektora.

Policija je direktoru Vodovoda Aleksandru Nišaviću kazala da je odradila svoj deo posla i da sada mogu da se uvedu mašine investitora koji će izvoditi radove.

Nišavić je ignorisao novinare i nije htio da daje izjavu.

Lider DNP-a Milan Knežević je optužio Nišavića da je započeo incident i da treba da bude uhapšen.

- Posle današnje intervencije policije potpuno je sve više besmisleno u državi Crnoj Gori - poručio je Milan Knežević, istakavši da je porazno to što je policija hapsila maloletnu decu, starce, predsednika opštine Mihaila Asanović i i njegovog 70-godišnjeg oca i da su hteli da uhapse i četiri žene.

On kaže da nije hteo da ih napusti i da im je ponudio da uhapse njega i da ne primenjuju nikakav represivni aparata nad građanima Botuna.

- Očigledno smatraju da treba da se pravi politička kalkulacija jer sam do jutros bio član parlamentarne većine i smatrali su da će selekcijom i izostankom moga hapšenja nešto učiniti da promene moj stav koji sam i ranije saopštio, a tiče se eventualne intervencije - naglasio je lider DNP-a.

Knežević je rekao da će Predsedništvu DNP-a predložiti izlazak iz parlamentarne većine, ako policija nasrne na stanovnike Botuna.

Poručio je da se danas u Botunu dogodilo ono što ne pamti ni iz vremena diktature Mila Đukanovića. Ovo, dodao je, nije bio sukob građana, ovo je bilo nasrtanje države na svoj narod.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Božićno seoce ispred Skupštine Srbije