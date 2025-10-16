Košarka

KOŠARKAŠ ZVEZDE MVP KOLA EVROLIGE! DŽordan Nvora je najkorisniji igrač

Filip Milošević

16. 10. 2025. u 13:32

Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora najkorisniji je igrač (MVP) četvrtog kola Evrolige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

FOTO: M. Vukadinović

Nvora je u pobedi Crvene zvezde protiv Žalgirisa rezultatom 88:79 za 33 minuta zabeležio 24 poena, sedam skokova, pet ukradenih lopti, tri asistencije i dve blokade. On je imao indeks korisnosti 34.

Drugi najveći indeks korisnost u četvrtom kolu Evrolige imao je centar Panatinaikosa Rišon Holms (33). Košarkaš Pariza Nadir Hifi zabeležio je 32 indeksna poena.

Igrač Dubaija Mfiondu Kabengele imao je indeks korisnosti 31, dok su košarkaš Panatinaikosa Kendrik Nan i plejmejker Hapoela Vasilije Micić zabeležili po 28.

