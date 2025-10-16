KOŠARKAŠ ZVEZDE MVP KOLA EVROLIGE! DŽordan Nvora je najkorisniji igrač
Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora najkorisniji je igrač (MVP) četvrtog kola Evrolige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.
Nvora je u pobedi Crvene zvezde protiv Žalgirisa rezultatom 88:79 za 33 minuta zabeležio 24 poena, sedam skokova, pet ukradenih lopti, tri asistencije i dve blokade. On je imao indeks korisnosti 34.
Drugi najveći indeks korisnost u četvrtom kolu Evrolige imao je centar Panatinaikosa Rišon Holms (33). Košarkaš Pariza Nadir Hifi zabeležio je 32 indeksna poena.
Igrač Dubaija Mfiondu Kabengele imao je indeks korisnosti 31, dok su košarkaš Panatinaikosa Kendrik Nan i plejmejker Hapoela Vasilije Micić zabeležili po 28.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
TO MOŽE SAMO ON! Miloš Teodosić sa cigaretom u ruci gledao Zvezdu iz lože Arene
15. 10. 2025. u 10:36
TRESE SE MALI KALEMEGDAN! Crvena zvezda dovodi ultra pojačanje
15. 10. 2025. u 10:10
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)