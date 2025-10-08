STRANAC JE SVE OTKRIO! Evo šta se dešavalo u svlačionici Crvene zvezde
CRVENA zvezda ne zna za pobedu na startu nove sezone.
Dva poraza u Evroligi, jedan u ABA upalio je crveni alarm na Malom Kalemegdanu, Janis Sferopulos je na izlaznim vratima. Grk nikako nije mogao da uklopi tim koji je potpuno rekonstruisan
Ebuka Izundu jedan je od devetorice novajlija koji su letos pojačali Crvenu zvezdu, ne računajući povratnika sa pozajmice Uroša Plavšića pričao je za Meridian sport posle poraza od Zadra.
- Dali smo im previše prostora da steknu samopouzdanje, da pomisle da mogu da nas pobede. Moramo da budemo iskreni prema sebi, moramo da budemo bolji, i u napadu i u odbrani. Odbrana nam je najveći problem, to moramo da popravimo što pre. Verujem da ćemo to uraditi, samo je potrebno malo vremena, ima mnogo novih igrača“, rekao je Izundu za Meridian sport.
Otkrio je i da su dvojica saigrača igrala iako nisu bili potpuno spremni.
- Kodi je bio bolestan, Čima je takođe imao problem... Ali ne možemo stalno da tražimo izgovore. Ko god je na terenu, mora da se bori i da da sve od sebe da pobedimo".
Zvezdin centar priznao je da su porazi i povrede ostavili trag na mentalitet ekipe.
- Samopouzdanje svih mora da bude veće, bez obzira na situaciju. Deluje kao da smo svi malo pali, ali ne bi trebalo, sezona je tek počela. Igramo sa šest-sedam igrača, ali nema razloga da klonemo duhom".
U svlačionici, posle poraza, nije bilo drame, već otvoren razgovor.
- Rekli smo jedni drugima da moramo da igramo sa više vere, da se ne plašimo. Ponekad izgledamo nervozno, kao da žurimo da nešto uradimo. Gubili smo šest razlike, a igrali kao da je dvadeset. Moramo da igramo smirenije i sa više samopouzdanja."
Za tugovanje nema vremena. Sledeći izazov možda i najteži, sledi gostovanje Fenerbahčeu.
- Povrede su deo igre. Da smo svi zdravi, sada bismo pričali o drugačijoj situaciji. Nisam mislio da će biti ovako teško, ali to je realnost. Moramo da nastavimo da se borimo, dovoljna je jedna pobeda da vratimo veru u sebe", zaključio je Izundu.
