DUBAI DOŽIVEO DEBAKL U EVROLIGI! Monako "pregazio" ekipu Jurice Golemca

Ekipa Vasilisa Spanulisa se oporavila nakon poraza od Žalgirisa i upisala prvu pobedu ove sezone u Evroligi savladavši Dubai sa 103:81.

FOTO: Profimedia

Monako je u prvom kolu doživeo neočekivan poraz na domaćem terenu od Žalgirisa, ali u drugom kolu su se podigli i "počistili" novajliju u Evroligi.

Najbolji kod Monaka bio je Nikola Mirotić sa 19 poena, sedam skokova, četiri asistencije i dve ukradene lopte. Danijel Tajs dodao je 15, Majk Džejms 14 poena i pet skokova, uz osam asistencija.

Kod Dubaija su najbolji pojedinci su bili Kabengele sa 16 i Petrušev sa 14 poena.