Košarka

DUBAI DOŽIVEO DEBAKL U EVROLIGI! Monako "pregazio" ekipu Jurice Golemca

Filip Milošević

03. 10. 2025. u 21:45

Ekipa Vasilisa Spanulisa se oporavila nakon poraza od Žalgirisa i upisala prvu pobedu ove sezone u Evroligi savladavši Dubai sa 103:81.

ДУБАИ ДОЖИВЕО ДЕБАКЛ У ЕВРОЛИГИ! Монако прегазио екипу Јурице Големца

FOTO: Profimedia

Monako je u prvom kolu doživeo neočekivan poraz na domaćem terenu od Žalgirisa, ali u drugom kolu su se podigli i "počistili" novajliju u Evroligi.

Najbolji kod Monaka bio je Nikola Mirotić sa 19 poena, sedam skokova, četiri asistencije i dve ukradene lopte. Danijel Tajs dodao je 15, Majk Džejms 14 poena i pet skokova, uz osam asistencija.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Kod Dubaija su najbolji pojedinci su bili Kabengele sa 16 i Petrušev sa 14 poena.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA SAOPŠTILA LOŠE VESTI! Važan fudbaler zbog povrede van terena dva meseca

ZVEZDA SAOPŠTILA LOŠE VESTI! Važan fudbaler zbog povrede van terena dva meseca