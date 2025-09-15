Košarka

U DOČECIMA NE MOGU DA SE MERE SA SRBIMA: Ovako je Nemačka dočekala svoje košarkaše, nove prvake Evrope (FOTO/VIDEO)

Новости онлине

15. 09. 2025. u 20:47

Ne baš spektakularno, sa oko 1.500 navijača, u Frankfurtu je danas održan doček a košarkaše Nemačke, koji su u nedelju osvojili titulu evropskog šampiona.

FOTO: Tanjug/AP

Košarkaška reprezentacija Nemačke je u nedelju u Rigi u finalu Evrobasketa savladala Tursku rezultatom 88:83 i po drugi put u istoriji postala evropski šampion.


Svečani prijem organizovan je u Frankfurtu ispred zgrade glavnog sponzora reprezentacije, a prema procenama policije, okupilo se nešto više od hiljadu i po navijača, koji su ovacijama pozdravili nemačke košarkaše, preneo je Frankfurter algemajne cajtung (FAZ).


Nemački mediji navode da je u centru pažnje bio kapiten košarkaša Denis Šreder, koji danas slavi 32. rođendan. On je proglašen za najkorisnijeg (MVP) igrača šampionata.


"Hvala svima što ste ovde. Bronza na Evropskom prvenstvu 2022, zlato na Svetskom prvenstvu 2023, četvrto mesto na Olimpijskim igrama 2024, a sada i titula prvaka Evrope. To je ogroman uspeh", rekao je Šruder, koji je dobio ovacije navijača.

Fudbal
