"TREBA DA SREDIMO JOŠ NEKE STVARI": Milton o Partizanu, Kobiju Brajantu, navijačima...

Novi košarkaš Partizana Šejk Milton kaže da polako uči i stiče samopouzdanje. Veruje da će u Evroligi igrati najzabavniju košarku u životu.

Foto: Profimedia

Šejk Milton je jedan od trojice novajlija u ekipi Partizana, u koju je tokom leta stigao pravo iz Los Anđeles lejkersa. U crno-belom dresu debitovao je na pripremnom turniru u Italiji, gde su izabranici Željka Obradovića upisali dva veoma ubedljiva trijumfa.

- Krećemo se u pravom smeru. Polako učim i stičem samopouzdanje. Svi bolje razumeju šta trener želi od nas, ali i šta mi želimo kao tim. Samo treba da sredimo još nekoliko stvari u napadu i odbrani kako bismo bili potpuno spremni za početak sezone, rekao je bivši NBA as za portal Basketball Sphere.

Dosta je drugačija košarka u Evropi u odnosu na Ameriku.

- Definitivno je drugačije. Pravila su drugačija, a ni sama košarka nije ista. U svakom slučaju, osećam da mogu da se uklopim i samo ću nastaviti da slušam trenere i saigrače kako bih postao još bolji. Svakako, igra se sa mnogo više kontakta i potrebno je da shvatite kako da stvorite prednost na drugačiji način, objasnio je Milton.

Letos je imao nekoliko ponuda od učesnika Evrolige, a na odluku da se pridruži baš Partizanu delimično je uticao i stari poznanik i bivši saigrač sa koledža - Sterling Braun.

- Bila je to dobra situacija za mene. Znao sam da je trener zahtevan i da ćemo vredno trenirati. To je upravo ono što sam želeo. O svemu tome sam razgovarao i sa Braunom. Video sam šta rade i kako žele da izgrade tim. Još nisam sve to u potpunosti doživeo, ali osećam da ću igrati najzabavniju košarku u svom životu, istakao je Milton.

Prošle sezone je igrao za Los Anđeles lejkerse, što je za svakog košarkaša veliko dostignuće.

- Bilo je ludo. Odrastao sam gledajući Kobija Brajanta, mog omiljenog igrača. Nositi taj dres posle njega bilo je nestvarno, zaključio je Šejk Milton u razgovoru za portal Basketball Sphere.

Šejk Milton će pred navijače Partizana prvi put izaći večeras na Stadionu "Tašmajdan", gde će crno-beli dočekati solunski Paok.