UŽAS U AMERICI! Ubijena sestra NBA igrača

Rođena sestra košarkaša Minesote Naza Rida, Toraja Rid, ubijena je u subotu u Nju Džersiju, dok je njen dečko optužen za ubistvo.

Foto: Profimedia

Policija je reagovala na prijavu o pucnjavi u kompleksu Paragon u Džeksonu nešto posle 11 časova ujutru, gde je pronašla 28-godišnju Ridovu beživotnu u blizini izlaza iz kompleksa, sa više prostrelnih rana, izjavio je tužilac Bredli Bilhimer.

Ubrzo nakon toga, policajci su primetili 29-godišnjeg Šakila Grina, takođe iz Džeksona, kako trči niz obližnji put, i on je uhapšen bez otpora.

Protiv Grina je podignuta optužnica za ubistvo i dva krivična dela u vezi sa oružjem.

Tužilac je naveo da su Rid i Grin bili u emotivnoj vezi, ali nije izneo dodatne detalje.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara