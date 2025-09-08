UŽAS U AMERICI! Ubijena sestra NBA igrača
Rođena sestra košarkaša Minesote Naza Rida, Toraja Rid, ubijena je u subotu u Nju Džersiju, dok je njen dečko optužen za ubistvo.
Policija je reagovala na prijavu o pucnjavi u kompleksu Paragon u Džeksonu nešto posle 11 časova ujutru, gde je pronašla 28-godišnju Ridovu beživotnu u blizini izlaza iz kompleksa, sa više prostrelnih rana, izjavio je tužilac Bredli Bilhimer.
Ubrzo nakon toga, policajci su primetili 29-godišnjeg Šakila Grina, takođe iz Džeksona, kako trči niz obližnji put, i on je uhapšen bez otpora.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Protiv Grina je podignuta optužnica za ubistvo i dva krivična dela u vezi sa oružjem.
Tužilac je naveo da su Rid i Grin bili u emotivnoj vezi, ali nije izneo dodatne detalje.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, sve je više žamora o tome da će selektor "orlova" Svetislav Pešić ustupiti to mesto nekome drugome.
08. 09. 2025. u 18:04 >> 18:05
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)