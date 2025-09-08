Košarka

UŽAS U AMERICI! Ubijena sestra NBA igrača

Filip Milošević

08. 09. 2025. u 20:30

Rođena sestra košarkaša Minesote Naza Rida, Toraja Rid, ubijena je u subotu u Nju Džersiju, dok je njen dečko optužen za ubistvo.

УЖАС У АМЕРИЦИ! Убијена сестра НБА играча

Foto: Profimedia

Policija je reagovala na prijavu o pucnjavi u kompleksu Paragon u Džeksonu nešto posle 11 časova ujutru, gde je pronašla 28-godišnju Ridovu beživotnu u blizini izlaza iz kompleksa, sa više prostrelnih rana, izjavio je tužilac Bredli Bilhimer.

Ubrzo nakon toga, policajci su primetili 29-godišnjeg Šakila Grina, takođe iz Džeksona, kako trči niz obližnji put, i on je uhapšen bez otpora.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Protiv Grina je podignuta optužnica za ubistvo i dva krivična dela u vezi sa oružjem.

Tužilac je naveo da su Rid i Grin bili u emotivnoj vezi, ali nije izneo dodatne detalje.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU