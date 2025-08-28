Košarka

PARTIZAN PREDSTAVIO NOVE DRESOVE! Evo kako će izgledati novi dres crno-belih za prestojeću sezonu (FOTO)

Filip Milošević

28. 08. 2025. u 19:31

Košarkaši Partizana u narednoj sezoni braniće tron u ABA ligi, a pokušaće i da napadnu sam vrh Evrolige i to u novim dresovima.

FOTO: M. Vukadinović

Dresovi su predstavljenjni na Avali, gde su čak i navijači imali prilike da gledaju ovaj spektakl.

