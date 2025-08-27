"AKO ODLUČI, PRIHVATIĆU TO SA VELIKOM RADOŠĆU!" Nikola Kalinić o novoj sezoni Crvene zvezde, mogućoj kapitenskoj traci...

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić izjavio je danas da "crveno-beli" imaju mnogo novih igrača i dodao da će se na pripremama graditi ekipa za narednu sezonu.

Foto: EPA

Košarkaši Crvene zvezde započeli su u utorak pripreme za predstojeću sezonu.

- Mnogo novih ljudi i lica, ali sve će to izgledati dobro. Tek smo počeli, gradimo ekipu. Hoćemo da ispravimo neke slabosti iz prošle sezone, nadamo se da ćemo uspeti, unaprediti našu igru i mesto na kraju godine, koliko god možemo - rekao je Kalinić na konferenciji za medije.

On je naveo da su novi košarkaši Crvene zvezde došli spremni i fokusirani.

- Dobar je utisak, svi su došli pripremljeni i fokusirani, shvatili sve ozbiljno i sve to ide kako treba. Uživanje je trenirati sa njima. Tako da, dobri su utisci, ali videćemo na kraju godine. Tako je bilo i prošle sezone, svi smo pričali, pa je ispalo kako je ispalo. Nije sve bilo loše, bilo je i mnogo dobrih stvari - izjavio je košarkaš Crvene zvezde.

Kalinić je rekao da se počinje da se navikava na to što Branko Lazić, Luka Mitrović i Nemanja Nedović više neće igrati za Crvenu zvezdu.

- Uvek osećam veliku odgovornost, ali ništa veću sa odlaskom ili dolaskom bilo koga. Malo je čudno bez njih, ali to je prvi utisak. Navići ćemo se. Bio sam u mnogo timova, mnogo novih timova. Hemija se gradi kao i taktika i košarka. Da sve među saigračima bude čisto i iskreno. To možda neće doneti uspeh, ali će sigurno pomoći - dodao je Kalinić.

On je rekao da mu je čast što trener Crvene zvezde Janis Sferopulos razmišlja da mu dodeli kapitensku traku.

- Ako odluči, prihvatiću to sa velikom radošću, sazreo sam, emotivno i živtno u fazi da mogu to da iznesem. Prihvatiću oberučke, ali odluka je na treneru - izjavio je on.

Kalinić je naveo da očekuje da reprezentacija Srbije osvoji zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu.

- Bez euforije, neću da im otežavam dodatno, sve oni to znaju, ali izgledaju veoma dobro, spremni su, fokusirani, gledaju svi u istom smeru. Taktički, tehnički i atletski su veoma dobri. Uvek može da bude iznenađenja i loših dana, ali ako sve bude kako treba, mislim da su oni favoriti - dodao je on.

"Crveno-beli" sezonu počinju 30. septembra protiv Olimpije iz Milana u Evroligi.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu