Košarka

EVROBASKET NA POMOLU – ORLOVI KREĆU U POHOD NA ZLATO

Промо

26. 08. 2025. u 16:00

Najveća košarkaška pozornica Evrope je spremna za spektakl.

Foto: Promo

Od 27. avgusta do 14. septembra, četiri evropska grada (Riga, Limasol, Tampere i Katovice) će ugostiti najbolje reprezentacije Starog kontinenta, u okviru Evrobasketa 2025. Srbija će svoje duele igrati u Rigi, a cilj je jasan – povratak na tron i osvajanje prvog samostalnog zlata.

Orlovi, predvođeni NBA zvezdama Nikolom Jokićem i Bogdanom Bogdanovićem, dolaze na turnir kao glavni favorit i igraće u grupi A, gde će snage odmeriti sa ekipama Estonije, Portugala, Letonije, Češke i Turske. Prvi meč Srbije je na programu 27. avgusta od 20.15 časova protiv Estonije, dok se dva dana kasnije igra duel sa Portugalom. Duel sa domaćinom Letonijom zakazan je za 30. avgust, a grupnu fazu zatvaraju utakmice protiv Češke i Turske.

Atmosfera u ekipi je optimistična. Kontinuitet igre, iskustvo i kvalitetan roster razlog su zbog kog stručnjaci širom Evrope veruju da Srbija može da ode do samog kraja. Ipak, svaki meč donosi nove izazove, jer Turska i Češka imaju kvalitet da poremete planove, a domaća Letonija računa na podršku sa tribina.

Tagovi
Tenis
Fudbal
