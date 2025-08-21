GDE SI BRATE? Ceo region bruji o susretu Bogdana Bogdanovića i Luke Dončića
Košarkaška reprezentacija Srbije odradila je trening u sredu pred okršaj sa Slovenijom.
Svi igrači bili su na raspolaganju Svetislavu Pešiću, Nikola Jokić je ranije napustio trening u odnosu na ostale, dok je čak i Vasilije Micić trenirao i moguće je da će igrati u generalci pred Evrobasket.
Što se tiče Slovenaca, oni su doputovali u Beograd u sredu oko podneva, a dolazak Luke Dončića izazvao je "ludnicu" na aerodromu Nikola Tesla.
U dobrom raspoloženju su obe selekcije odradile treninge u Beogradskoj areni kasnije tog dana. Prvo su na teren izašli izabranici Svetislava Pešića, a onda i gosti.
U toj "smeni" došlo je do srdačnog susreta Bogdana Bogdanovića i Luke Dončića u jednom hodniku dvorane, što su zabeležile kamere Košarkaškog saveza Srbije.
Kapiteni su razmenili nekoliko reči dok su se mimoilazili, a najviše pažnje privukla je fotografija njihovog zagrljaja.
Podsećamo, utakmica između Srbije i Slovenije na programu je u četvrtak od 20 časova.
