"JOKIĆ IM UBACI 50 POENA UVEK, JER TAMO IMA SRBA!" Saigrač srpskog košarkaša iz Denvera otkrio u kojim gradovima u SAD Nikola "poludi"
Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić ima poseban motiv kada igra u gradovima sa velikom srpskom zajednicom, otkrio je njegov saigrač iz Denver Nagetsa, Pejton Votson.
- Jedan od tih gradova je Vašington. Tamo postoji velika srpska zajednica i čim uđeš u dvoranu sa Jokićem, publika poludi – kao da smo domaći tim. I svaki put, bez obzira ko igra centra za Vizardse – prve godine je bio Danijel Geford, druge mislim Jonas Valančunas – on ubaci 50 poena i ima 20 skokova. Uvek je nešto ludo, samo zato što je toliko Srba. Neverovatno je kako može tek tako da prebaci i kaže: 'Sad ću imati 50'" - izjavio je Votson u podkastu.
Jokić je prošle sezone na gostovanju Vašingtonu ubacio 56 poena i imao 16 skokova, dok je sezonu ranije ostvario učinak od 42 poena i 12 skokova.
