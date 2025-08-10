Košarka

OVO ĆE OBRADOVITI ZVEZDAŠE: Novi centar crveno-belih odigrao neverovatnu utakmicu

10. 08. 2025. u 16:30

CRVENA zvezda je ovog leta dovela Hasijela Rivera koji igra na poziciji centra. On se trenutno u reprezentaciji Kuba sa kojom je izborio plasman u kvalifikacije za Svetsko prvenstvo.

Novi igrač crveno-belih je pružio sjajnu partiju u pobedu svoje selekcije protiv Ekvadora (79:69) u prvom kolu pretkvalifikacijama za Mundobasket.

Rivero je na terenu proveo 28 i po minuta i za to vreme je ostvario učinak od 29 poena (13/20 iz igre) dodao je šest skokova uz četiri asistencije, pa je na kraju sakupio indeks od 32!

Ovo može da raduje sve navijače ali i ljude iz kluba, pošto se dosta očekuje od ovog 31-godišanjaka posebno što će na početku sezone zbog povrede biti Džoel Bolomboj.

Podsetimo, Rivero je do sad u karijeri nastupao za Kapitalinos, Estudijantes Konkordiju, Boku juniors, San Pablo Burgos, Valensiju i Makabi Tel Aviv.

