Košarka

BOMBA! Jokićev bivši saigrač kod Duška Ivanovića

Александар Илић
Aleksandar Ilić

09. 08. 2025. u 10:31

Košarkaški klub Virtus iz Bolonje napravio je veliku rekonstrukciju između dve sezone, a trener duško Ivanović oformio je ekipu koja je više po njegovom ukusu.

БОМБА! Јокићев бивши саиграч код Душка Ивановића

FOTO: Tanjug/AP

Još nije kraj, jer mediji u Italiji prenose da je bivši trener Crvene zvezde zainteresovan za još jednog košarkaša. Navodno, klasičan centar trebalo bi da kompletira ekipu za predstojeću takmičarsku godinu, a izbor je pao na iskusnog Amerikanca Keneta Farida (35).

Nekadašnji NBA košarkaš ima veoma zanimljivu karijeru tokom prethodnih nekoliko godina, a nakon silnih lutanja po svetu u Italiji je pokazao da i dalje ima ozbiljan kvalitet. Zbog toga ne čudi interesovanje tima koji će i naredne sezone igrati u Evroligi - Duško Ivanović smatra da bi Farid mogao da donese kvalitet njegovom timu.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Podsećamo, među brojnim pojačanjima Virtusa ovog leta su i srpski centar Alen Smailagić koji je stigao iz Žalgirisa, odnosno srpski zet Luka Vildoza koji je došao nakon igranja za Olimpijakos. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima

PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima