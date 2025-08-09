BOMBA! Jokićev bivši saigrač kod Duška Ivanovića
Košarkaški klub Virtus iz Bolonje napravio je veliku rekonstrukciju između dve sezone, a trener duško Ivanović oformio je ekipu koja je više po njegovom ukusu.
Još nije kraj, jer mediji u Italiji prenose da je bivši trener Crvene zvezde zainteresovan za još jednog košarkaša. Navodno, klasičan centar trebalo bi da kompletira ekipu za predstojeću takmičarsku godinu, a izbor je pao na iskusnog Amerikanca Keneta Farida (35).
Nekadašnji NBA košarkaš ima veoma zanimljivu karijeru tokom prethodnih nekoliko godina, a nakon silnih lutanja po svetu u Italiji je pokazao da i dalje ima ozbiljan kvalitet. Zbog toga ne čudi interesovanje tima koji će i naredne sezone igrati u Evroligi - Duško Ivanović smatra da bi Farid mogao da donese kvalitet njegovom timu.
Podsećamo, među brojnim pojačanjima Virtusa ovog leta su i srpski centar Alen Smailagić koji je stigao iz Žalgirisa, odnosno srpski zet Luka Vildoza koji je došao nakon igranja za Olimpijakos.
