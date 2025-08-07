A POSLE STRAŠNE LEKCIJE ALBANIJI... Nova rapsodija srpskih košarkašica na Evrobasketu!

Da je Srbija zemlja košarke - znaju svi. Ili skoro svi. Od danas to svakako zna i Republika Irska, iako je svojom grubom igrom dovela i do jedne ne baš dobre vesti za srpsku reprezentaciju.

FOTO: FIBA.Basketball

U mađarskom Miškolcu održava se Evropsko prvenstvo tzv. "B" divizije za košarkašice do 20 godina starosti. Srbiji, naravno, u košarci nije mesto u drugoj ligi, ali kada se već tamo dospelo zbog prethodnog lošeg rezultata, red je da se pokaže - kako, zapravo, stoje stvari u ovom sportu.

Na žalost i po Irkinje (kao i pre toga - po Albanke, ali i Bugarke, Ukrajinke...), i one su platile ceh.

I to prilično ozbiljan.

Naime, u drugom meču druge faze Evropskog prvenstva B divizije u Miškolcu, ženska U20 reprezentacija Srbije je zahvaljujući odličnom drugom poluvremenu deklasirala Irsku - konačan rezultat glasio je 80:39 (16:9, 9:9, 29:9, 26:12).

Minja Aranđelović na utakmici Srbija - Republika Irska na U20 Evropskom prvenstvu u košarci / FOTO: FIBA.Basketball

Kako je "stradala" Irska pred naletom Srpkinja?

Žestoko su krenule naše devojke, posle samo tri i po minuta povele 12:0, a upravo tada su protivnice i postigle prvi koš. Sabrale su se Irkinje, smanjile na 9:16, usledilo je nekoliko promašaja Srbije pa se pri ovom rezultatu otišlo na prvu pauzu.

Pogodila je na početku druge deonice Đikanović trojku za povratak dvocifrenog viška (21:11). Ponovo se dugo igralo bez koša, skoro četiri minuta, da bi Irska smanjila na 16:21. Imale su naše košarkaške nade mnogo više skokova, ali lopta tada prosto nije htela u obruč. Sa druge strane, grubo su igrale protivnice, na ivici povrede, a na poluvremenu se bilo samo na „plus 7“ (25:18).

Počele su naše devojke treću četvrtinu dobro, serijom 10:0 posle trojke Aranđelović i dvojke Vasiljević, pa je posle dva minuta bilo 35:18. Irkinje su donekle i dalje držale priključak, ali... Nakon dva penala Ćosović i trojke Vesić bilo je velikih 48:25, pa je ishod već mogao da se nagovesti. Posle 30 minuta na semaforu je pisalo 54:27.

Nastavila je Srbija u dobrom ritmu, podizala prednost, koja je posle trojke Nestorov bila i 31 poen razlike (61:30), a u 35. minutu i 68:30. Nastavile su naše devojke da "melju protivnika", Irkinje su i dalje bile pregrube i na 1:15 pre kraja povredile Janić koja je morala van terena.

Imana Ćosović na utakmici Srbija - Republika Irska na U20 Evrobasketu 2025 / FOTO: FIBA.Basketball

Statistika

U ekipi Srbije, Đikanović je postigla 3 poena (3 sk), Vesić 11 (3 as), Ćosović 2 (4 sk), Dacić 2 (5 sk, 3 as), Piljević 5, Aranđelović 12 (3 sk, 3 ukr.l), Janić 6 (6 sk), Jevtović 13 (14 sk), Vasiljević 10 (4 sk), Nestorov 3 (3 sk, 10 as), Milanović 5 (9 sk), Todorović 8 (5 sk).

Za Irsku, najefikasnije su bile Prenter sa 9 i Saliven i Glokner sa po 8 poena.

Šta sledi?

Izabranice trenera Miloša Pavlovića su bez poraza posle prve dve runde takmičenja i idu kao prvoplasirane u E grupi u polufinale, gde će u subotu igrati protiv drugoplasirane ekipe iz F grupe, odnosno poraženog iz večerašnjeg duela Mađarske i Hrvatske.

Povratak u A diviziju obezbediće tri prvoplasirane ekipe.

Podrška Košarkaškog saveza Srbije

Uz U20 ekipu Srbije je potpredsednica KSS za žensku košarku Ana Joković. Ona će tokom celog prvenstva u Miškolcu biti uz naše mlade košarkašice.

