A POSLE STRAŠNE LEKCIJE ALBANIJI... Nova rapsodija srpskih košarkašica na Evrobasketu!
Da je Srbija zemlja košarke - znaju svi. Ili skoro svi. Od danas to svakako zna i Republika Irska, iako je svojom grubom igrom dovela i do jedne ne baš dobre vesti za srpsku reprezentaciju.
U mađarskom Miškolcu održava se Evropsko prvenstvo tzv. "B" divizije za košarkašice do 20 godina starosti. Srbiji, naravno, u košarci nije mesto u drugoj ligi, ali kada se već tamo dospelo zbog prethodnog lošeg rezultata, red je da se pokaže - kako, zapravo, stoje stvari u ovom sportu.
Na žalost i po Irkinje (kao i pre toga - po Albanke, ali i Bugarke, Ukrajinke...), i one su platile ceh.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
I to prilično ozbiljan.
Naime, u drugom meču druge faze Evropskog prvenstva B divizije u Miškolcu, ženska U20 reprezentacija Srbije je zahvaljujući odličnom drugom poluvremenu deklasirala Irsku - konačan rezultat glasio je 80:39 (16:9, 9:9, 29:9, 26:12).
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Kako je "stradala" Irska pred naletom Srpkinja?
Žestoko su krenule naše devojke, posle samo tri i po minuta povele 12:0, a upravo tada su protivnice i postigle prvi koš. Sabrale su se Irkinje, smanjile na 9:16, usledilo je nekoliko promašaja Srbije pa se pri ovom rezultatu otišlo na prvu pauzu.
Pogodila je na početku druge deonice Đikanović trojku za povratak dvocifrenog viška (21:11). Ponovo se dugo igralo bez koša, skoro četiri minuta, da bi Irska smanjila na 16:21. Imale su naše košarkaške nade mnogo više skokova, ali lopta tada prosto nije htela u obruč. Sa druge strane, grubo su igrale protivnice, na ivici povrede, a na poluvremenu se bilo samo na „plus 7“ (25:18).
Počele su naše devojke treću četvrtinu dobro, serijom 10:0 posle trojke Aranđelović i dvojke Vasiljević, pa je posle dva minuta bilo 35:18. Irkinje su donekle i dalje držale priključak, ali... Nakon dva penala Ćosović i trojke Vesić bilo je velikih 48:25, pa je ishod već mogao da se nagovesti. Posle 30 minuta na semaforu je pisalo 54:27.
Nastavila je Srbija u dobrom ritmu, podizala prednost, koja je posle trojke Nestorov bila i 31 poen razlike (61:30), a u 35. minutu i 68:30. Nastavile su naše devojke da "melju protivnika", Irkinje su i dalje bile pregrube i na 1:15 pre kraja povredile Janić koja je morala van terena.
Statistika
U ekipi Srbije, Đikanović je postigla 3 poena (3 sk), Vesić 11 (3 as), Ćosović 2 (4 sk), Dacić 2 (5 sk, 3 as), Piljević 5, Aranđelović 12 (3 sk, 3 ukr.l), Janić 6 (6 sk), Jevtović 13 (14 sk), Vasiljević 10 (4 sk), Nestorov 3 (3 sk, 10 as), Milanović 5 (9 sk), Todorović 8 (5 sk).
Za Irsku, najefikasnije su bile Prenter sa 9 i Saliven i Glokner sa po 8 poena.
Šta sledi?
Izabranice trenera Miloša Pavlovića su bez poraza posle prve dve runde takmičenja i idu kao prvoplasirane u E grupi u polufinale, gde će u subotu igrati protiv drugoplasirane ekipe iz F grupe, odnosno poraženog iz večerašnjeg duela Mađarske i Hrvatske.
Povratak u A diviziju obezbediće tri prvoplasirane ekipe.
Podrška Košarkaškog saveza Srbije
Uz U20 ekipu Srbije je potpredsednica KSS za žensku košarku Ana Joković. Ona će tokom celog prvenstva u Miškolcu biti uz naše mlade košarkašice.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
FUDBAL TUGUJE: Preminuo legendarni igrač
07. 08. 2025. u 12:51
HAOS! Barselona hitno oduzela traku kapitenu, ne može da veruje šta je uradio!
07. 08. 2025. u 12:35
PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima
PARTIZAN će večeras od 21.00 čas na svom stadionu dočekati škotski Hibernijan u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije.
07. 08. 2025. u 10:20
ŠOKIRAO IH SVE: Nikola Jokić pokazao koliko želi zlato sa Srbijom na Evrobasketu 2025!
Košarkaši Srbije se spremaju za Evropsko prvenstvo, a jedan detalj vezan za najboljeg igrača na svetu, Nikolu Jokića, ostavio ih je bez teksta.
07. 08. 2025. u 16:14
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)