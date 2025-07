STIGAO BIVŠI NBA ŠAMPION! Crvena zvezda predstavila brutalno pojačanje

KK Crvena zvezda Meridianbet obaveštava javnost da je novo pojačanje našeg tima američki bek/krilo Džordan Nvora!



Bivši igrač Anadolu Efesa i nekadašnji NBA šampion potpisao je ugovor sa našim klubom i predstavlljaće veliko pojačanje za crveno-bele!



Welcome to Red and White… pic.twitter.com/ZijB3tlTsL — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) July 8, 2025