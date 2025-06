"JOKIĆ JE..." Bivši Nikolin saigrač zaprepastio Amere, otkrio kakav je Srbin zaista, pomenuo i Lebrona

NIKOLA Jokić je završio sezonu, ali se o njemu i dalje sa velikom pažnjom govori u NBA ligi.

FOTO: Tanjug/AP

Nekadašnji saigrač Nikole Jokića u Denveru, Kentevijus Koldvel-Poup, izjavio je da srpski as nije lenj, već da je veliki radoholičar.

- On šutira te šuteve... Ako ga ikada vidiš pred utakmicu na zagrevanju, Jokić ima tipa koji ga ometa, pa preko njega radi one šuteve iz jednog koraka. To je baš teško. Nikola to vežba jer zna da će mu zatrebati. Zna da će morati to da koristi. I da, on je stvarno radoholičar. Radi neumorno - rekao je popularni KCP u podkastu Dvajta Hauarda pod nazivom"Iznad obruča sa DH12".

Potom je Jokića uporedio sa jednim od najboljih košarkaša svih vremena Lebronom Džejmsom.

- To ti je isto kao da kažeš da Lebron Džejms nije uložio vreme - dodao je Koldvel-Poup, braneći Jokića.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?