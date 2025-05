"IZGUBITE 200 MILIONA EVRA GODIŠNJE I VI TO NAZIVATE USPEHOM!" Predsednik Albe "opleo" po Evroligi

Aksel Švajcer, predsednik Albe iz Berlina, obrazložio je razloge izlaska nemačkog velikana iz Evrolige.

Foto: Profimedia

Godinama najgora ekipa Evrolige odlučila je da sreću ubuduće traži u FIBA Ligi šampiona, a sada je gospodin Švajcer obajsnio i zašto.

- Zamislite da imate biznis koji gubi preko 200 miliona evra godišnje u kontinuitetu – i to nazivate uspehom - opleo je doktor Švajcer po Evroligi.

- To je trenutna realnost svih evorligaša. Kolektivno tih 18 klubova koji učestvuju u Evroligi godišnje 'spale' zapanjujuću svotu novca, a održivog finansijskog modela nema ni na vidiku. To što neko pobeđuje na utakmicama neće rešiti problem koji postoji u strukturi, a to je da, jednostavno, sistem nije finasijski održiv sam po sebi - dodao je doktor Švajcer.

Direktor Albe je istakao da ovo što priča "nije kritika, već samo opservacija", koja ga je naterala da razmišlja o tome kako stvari raditi drugačlije.

- Ovde u Albi pravimo sisteme koji ne zavise od konstantnih finansijskih injekcija sa strane. Naš cilj bi trebalo da bude da stvorimo instituciju koja će da traje narednih 100 godina. Zbog toga mi stvaramo samoodrživi model, prema kom je uspeh na terenu podjednako važan kao i finasijska odgovornost van terena. Sistem prema kojem je dugoročna održivost bitnija od kratkoročnog prestiža - jasan je nemački stručnjak, koji nastavlja:

- Da, možemo mi da pobedimo ili izgubimo, uprkos našim ambicijama i želji da pobedimo u svakom meču u kojem nastupimo, ali to je priroda sporta. Istovremeno, mi gradimo nešto drugačije po pitanju strukture. Nešto što će trajati duže od jedne sezone ili jednog sponzorskog ugovora.

Alba će od naredne sezone igrati u FIBA Ligi šampiona nakon što je bila deo evroligaških takmičenja još od sezone 2000/01.