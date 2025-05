ATAMAN LJUT NA NAVIJAČE EFESA: Turskog stručnjaka pogodile uvrede sa tribina (VIDEO)

EFES je pobedio Panatinaikos sa 85:82, a u centru pažnje bio je trener Atinjana Ergin Ataman.

Turski stručnjak je sa velikanom iz Istanbula osvojio dve Evrolige, ali na ovoj utkamici se našao na udaru navijača Efesa.

To ga je mnogo pogodilo pa nije hteo da sačeka kraj duela, već je u poslednjem minutu otišao u svlačionicu.

- Ovde sam jer se trener Ataman ne oseća dobro. Ispisao je veliku istoriju sa ovim klubom, imao niz ostvarenja i mislim da oseća da ga neki ne poštuju - rekao je pomoćnik turskog trenera Hristos Serelis.

Na meti navijača bio je i Džedi Osman koji je takođe nosio dres Efesa.

- Zviždali su meni, nije me briga. Ali ono što su uradili treneru Atamanu, koji je osvojio dve Evrolige sa ovim timom, bilo je zaista nepoštovanje. Mogu da zvižde meni, stvarno me nije briga, ali šta im je on (Ergin Ataman) uradio. To što su uradili treneru Atamanu bila je sramota - istakao je turski reprezentativac.

O svemu je govorio i Sep Ataman, sin trenera kluba iz Atine.

- Stvari koje sam mislio da ću čuvati do kraja života večeras će mirno provesti veče u đubretu - rekao je Sep.

Podsetimo, majstorica između Panatinaikosa i Efesa je na programu 6. maja od 20.45, a igra se u "OAKA Areni".

