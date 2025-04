"BRINE ME ŠTO NISMO LUKAVI": Penjaroja upozorava svoje igrače pred meč u Kneževini

Plej-of serija između Monaka i Barselone od samog početka je bila intenzivna. U prvoj utakmici izbačen je Tomaš Satoranski, dok je druga bila puna sukoba, napetih pogleda.

Foto: Profimedia

Barselona je izgubila obe utakmice na gostovanju i sada je pred njom meč koji mora da dobije. Treći duel igra se u Kataloniji, u sredu od 19 časova.

Uoči tog ključnog susreta, trener Barselone Đoan Penjaroja pozvao je svoj tim da ostane pribran i da ne naseda na Monakove provokacije.

- Svako koristi svoja oružja, ne smemo da budemo iznenađeni. Oni su učinili utakmicu takvom da njima odgovara, sada mi moramo to da učinimo - rekao je Penjaroja.

I dodao.

- Brine me to da nismo dovoljno lukavi. Retko smo igrali ovakve utakmice, a svaki put kada smo igrali, bili smo kažnjavani nesportskim i tehničkim greškama. Oni su to bolje odradili. To je proces učenja kako se igra ovim stilom košarke. To jeste deo igre, ali nije najvažniji deo - rekao je Penjaroja.

