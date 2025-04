CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Nikola Jokić neće igrati plej of NBA lige?

DA dobro ste pročitali. Vrlo lakon se može desiti da najboljeg košarkaša sveta ne gledamo u plej-ofu najkvalitetnije košatrkaške lige, kakav bi to šok bio. Nagetsi su četvrtim uzastopnim porazom doveli sebe na korak od ispadanja iz plej-of zone.

Foto AP

Pejseri su u Koloradu šokirali domaćina. Nikola Jokić je odigrao jedno od najboljih poluvremena u karijeri, ali ni to nije bilo dovoljno da Denver izbegne poraz od Indijane 120:125. Srpski centar postao je tek drugi igrač sa učinkom od bar 29 poena, devet asistencija i šest skokova u prvom poluvremenu i tako se pridužio jedinom preostalom kom je to pošlo za rukom Luki Dončiću, ali je u nastavku Jokić pružio značajnu slabiju partiju i dodao još "samo" 12 poena.

Ruku na srce stigao je Nikola do novog tripl-dabl učinka u karijeri, zabeležio 41 poen, 15 skokova i 13 asistencija, ali je u ključnim momentima susreta zakazalo superoružje trostrukog MVP-a NBA lige. Pri rezultatu 122:120 za Indijanu na oko 45 sekundi do kraja, Denver je imao napad, Jokić je čekao Kristijana Brauna da mu se otvori za uručenje, Braun nije to razumeo, pa je Jokić pokušao da se izvuče iz bezizlazne situacije rizičnim dodavanjem unazad za Rasela Vestbruka. Nikolin pas je bio prejak, završio je na polovini Nagetsa i označio izgubljen posed. Kasnije je na rezultatu 124:120 Jokić promašio i šut za tri poena i tako učinio da iza ove utakmice ostane gorak ukus.

Situacija je sada takva da su Lejkersi treći na tabeli sa učinkom 48-30, Denver je četvrti sa 47-32, a onda sledi grupa od čak četiri kluba sa potpuno identičnim učinkom (46-32), a tu se svrstavaju Minesota, Memfis, Los Anđeles Klipersi i Golden Stejt. Problem je i što će Nagetsi do kraja ligaškog dela odigrati još samo tri utakmice, a svi njihovi direktni konkurenti po četiri. Nemoguće je proceniti u ovom momentu gde će Denver završiti, treće mesto je sve dalje, dok je zauzimanje bilo koje pozicije između četvrte i osme potpuno realano.

Podsetimo, ekipe od prvog do šestog mesta će u plej-of direktno, dok će se timovi od sedmog do desetog mesta takmičiti u plej-inu i tako dati poslednja dva učesnika plej-ofa. Tako da ne bi bilo iznenađenje ako Srbina budemo gledali u plej-inu najkvalitetnije lige sveta, a do pre samo nekoliko dana su se borili za prvu poziciju.

Što se tiče utakmice protiv Indijane pored Nikole Jokića u ekipi Nagetsa Kristijan Braun je ubacio 30 poena, Rasel Vestbruk je dodao 16, dok je Eron Gordon imao 15 poena. Majls Tarner je sa 24 bio najbolji u redovima Pejsersa, Obi Topin je ubacio 22, Endrju Nebhard je stao na 19, a Aron Nesmit na 17 poena.