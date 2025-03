"PORAZ OD EFESA NAS JE PROBUDIO!" Centar Partizana pred najbitniju utakmice sezone - gostovanje Bajernu

Pred verovatno najvažniji meč Partizana u Evroligi, centar crno-belih Balša Koprivica, za Sport klub govorio je o očekivanjima i ambicijama tima.

FOTO: KK Partizan/ABA liga/Dragana Stjepanovic

- Svesni smo da moramo svaku utakmicu da pobedimo. Taj poraz od Efesa nas je na neki način probudio. Ići ćemo utakmicu po utakmicu. Imamo sve šta nam treba da to uradimo- rekao je Koprivica u razgovoru za Sport Klub.

Partizanov centar naglašava da je ključ uspeha u odbrani.

- Odbrana je identitet naše ekipe ove sezone. To je prvenstveni kvalitet igrača koji su dovedeni pred ovu sezonu. U ranijem toku sezone smo do dobrog napada dolazili kroz odbranu. Tako smo i došli do svih tih pobeda početkom sezone i tokom sredine. Tako treba da igramo i sada – imamo taj kapacitet, naročito kada su svi igrači zdravi. Možemo da se rotiramo i da igramo na tom nivou.

Koprivica je ove sezone jedan od najkonstantnijih igrača crno-belih u ABA ligi, sa prosečnim indeksom korisnosti 15,8. Protiv Mornara je dominirao sa 22 poena i 8 skokova, što mu je donelo titulu MVP-a kola.

- Protiv Mornara je bilo okej – pomogao sam ekipi kako sam zamislio i u odbrani i u napadu. Protiv Albe sam pomogao u odbrani. Mogao sam bolje u napadu, ali sam zadovoljan pobedom. Pokušaću da popravim greške i da budem bolji.

U duelu sa Albom u Beogradu, koji je Partizan rešio u svoju korist, Koprivica je na terenu proveo 14 minuta, postigavši 2 poena i uhvativši 6 skokova.

- Bitna pobeda protiv Albe – izvanredno smo igrali odbranu tokom najvećeg dela utakmice i to nam je i donelo pobedu. Mislim da je trener zadovoljan, a zadovoljan smo i mi posle te pobede i trijumfa u ABA ligi. Težak je ovo period za nas, ali idemo dalje. Ne smemo mnogo da razmišljamo o pobedi nad Albom jer imamo još tri utakmice u Evroligi i treba da izvučemo maksimum iz tih utakmica i da se borimo do kraja.