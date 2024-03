NATERAO HRVATA DA "ČUPA KOSU" Bogdan Bogdanović je uradio ove dve stvari na čuvenom NBA terenu i sada svi pričaju o tome (VIDEO)

Da je imao Bogdan Bogdanović boljih partija od ove poslednje, u meču favorita iz Njujorka i njegove Atlante, imao je. Ali, i kada mu nije išlo sjajno, kapiten košarkaške reprezentacije Srbije je uspevao da privuče pažnju u slavnom "Medison skver gardenu".

FOTO: Tanjug/AP

I pre samog duela između ekipa koje su u ovaj megdan ušle sa 36 pobeda (Niksi), odnosno 26 (Bogdanovi Hoksi), "Bogi" je izenadio mnoge.

Učinio je to zagrevanjem tokom kog je uspevao da "veže" pogotke sa centra, a da posle pirueta izvodi slobodna bacanja:

360 free throws and half-court jumpers in Bogi’s pregame routine tonight 🌪️🌪️ pic.twitter.com/wl8WjWaGKg — Atlanta Hawks (@ATLHawks) March 6, 2024

No, kada je na red došao meč sa Njujorčanima, Bogdanović je upao u probleme.

Prvi šut - promašaj. Drugi - takođe. Tako je bilo i sa treći, i sa četvrtim, petim...

A onda, koš koji je promenio sve.

U završnici treće četvrtine, kada su Niksi, za koje se razigrao hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović, bili u velikom naletu i stigli od zaostatka od "-15" do izjednačenja, Atlanta je vratila malu prednost.

U sledećoj akciji gostiju Bogdan Bogdanović je ubacio trojku.

Svoj jedini pogodak iz igre na ovom meču.

Ali, baš ta trojka potpuno je razbila juriš Njujorčana, koji više nijednom do kraja utakmice nisu pripretili, pa su je na kraju izgubili sa, prilično ubedljivih, 100:116.

Big 3 Bogi pic.twitter.com/u1W1SqUBCp — Atlanta Hawks (@ATLHawks) March 6, 2024

Srpski košarkaš je meč završio sa pet poena, uz šut iz igre 1/6 (samo je trojke pokušavao), imao je i četiri asistencije, dve osvojene lopte, jedan skok, jednu blokadu i, što je za Hokse bilo izuzetno važno - dok je on igrao, stvarala se pozitivna razlika.

Sa njim na terenu Atlanta je dala 19 poena više nego što je primila, a od toga je bolji učinak u celoj ekipi imao samo Džejlen Džonson (+23), inače najefikasniji kodo gostiju sa 26 poena.

U domaćem timu, to su bili Divinćenco (21) i pomenuti rezervista iz Hrvatske Bojan Bogdanović, kome ni 19 datih poena nije bilo dovoljno da proslavi pobedu nad kapitenom Srbije.

NBA rezultati:





Bogdan Bogdanović - NBA statistika

Njujork (36-26) - Atlanta (27-34) 100:116Klivlend (40-21) - Boston (48-13) 105:104Majami (35-26) - Detroit (9-52) 118:110Toronto (23-39) - Nju Orleans (37-25) 98:139Bruklin (25-37) - Filadelfija (35-26) 112:107Hjuston (27-34) - San Antonio (13-49) 114:101Dalas (34-28) - Indijana (35-28) 120:137Denver (42-20) - Feniks (36-26) 107:117

Bogdan Bogdanović ove sezone ostvaruje proseke od 16,5 poena, 3,3 skoka i 2,8 asistencija po utakmici.

NBA tabele

U Zapadnoj NBA konferenciji prvo mesto drže Minesota sa učinkom 43-19, druga je Oklahoma sa 42-19, treći je sada Denver sa 42-20, a četvrti Los Anđeles klipersi sa 39-21, Iza su Nju Orleans sa 37-25, Feniks sa 36-26 i ostatak konkurencije.

Na "istoku" vodi Boston sa 48-13, a za njim slede Milvoki sa 41-21, Klivlend sa 40-21, Orlando i Njujork sa po 36-26, Majami i Filadelfija sa po 35-26...

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of, Olimpijske igre...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice.

Plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

A ako vam se košarka sviđa, NBA kao njen sastavni deo, kao i sve što u njoj rade Bogdan Bogdanović i Atlanta, Nikola Jović i Majami, Nikola Jokić i Denver, ali i ne samo oni već i ostali srpski i drugi asovi, pratite ih na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.