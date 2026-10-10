Natopljen teren, prekidi, 12 minuta nadoknade... Hajduk bolji od Dinama u velikom derbiju

Pobeda Splićana posle šest uzastopnih mečeva na kojima nisu uspeli da savladaju najvećeg rivala.

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Fudbaleri splitskog Hajduka savladali su na "Poljudu" ekipu Dinama iz Zagreba, u utakmici devetog kola HNL-a - 2:1 (1:1).

Meč su obeležili izuzetno loši vremenski uslovi i teren koji je u završnici gotovo onemogućio igru. Susret je trajao 105 minuta, a nadoknada je prvobitno glasila 12 minuta.

Domaćin je do pobede stigao preokretom, nakon što je Dinamo prvi poveo u 24. minutu. Strelac je bio Dion Drena Beljo, ali je prednost gostiju kratko trajala, pošto je MekKena ubrzo zatresao sopstvenu mrežu i postavio rezultat 1:1 pred odlazak na odmor.

Od samog početka u Splitu je padala kiša, a natopljen teren sve više je otežavao igru. U nastavku su precizna dodavanja i kontrola lopte postali veliki problem za oba tima, pa se fudbal uglavnom sveo na duge pasove.

U takvim okolnostima Hajduk je došao do odlučujućeg pogotka u 59. minutu. Šego je ostavio loptu za Sanjanga, koji je šutirao, a MekKena je ponovo zakačio loptu, koja je završila u mreži za 2:1.

U završnih pola sata uslovi su postali još teži. Pljusak je dodatno pogoršao stanje na terenu, bilo je mnogo prekida, a lopta se teško kretala po travi. U jednom trenutku meč je prekinut i zbog bakljade Hajdukovih navijača.

SCENES AT POLJUD AS THE FINAL WHISTLE BLOWS! https://t.co/v5MLByX9GF — Croatian Football  (@CroatiaFooty) October 10, 2026

Hajduk je tako pred svojim navijačima osvojio važna tri boda protiv najvećeg rivala, prekinuo crni niz i popeo se na prvo mesto u prvenstvu.

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