Natopljen teren, prekidi, 12 minuta nadoknade... Hajduk bolji od Dinama u velikom derbiju
Pobeda Splićana posle šest uzastopnih mečeva na kojima nisu uspeli da savladaju najvećeg rivala.
Fudbaleri splitskog Hajduka savladali su na "Poljudu" ekipu Dinama iz Zagreba, u utakmici devetog kola HNL-a - 2:1 (1:1).
Meč su obeležili izuzetno loši vremenski uslovi i teren koji je u završnici gotovo onemogućio igru. Susret je trajao 105 minuta, a nadoknada je prvobitno glasila 12 minuta.
Domaćin je do pobede stigao preokretom, nakon što je Dinamo prvi poveo u 24. minutu. Strelac je bio Dion Drena Beljo, ali je prednost gostiju kratko trajala, pošto je MekKena ubrzo zatresao sopstvenu mrežu i postavio rezultat 1:1 pred odlazak na odmor.
Od samog početka u Splitu je padala kiša, a natopljen teren sve više je otežavao igru. U nastavku su precizna dodavanja i kontrola lopte postali veliki problem za oba tima, pa se fudbal uglavnom sveo na duge pasove.
U takvim okolnostima Hajduk je došao do odlučujućeg pogotka u 59. minutu. Šego je ostavio loptu za Sanjanga, koji je šutirao, a MekKena je ponovo zakačio loptu, koja je završila u mreži za 2:1.
U završnih pola sata uslovi su postali još teži. Pljusak je dodatno pogoršao stanje na terenu, bilo je mnogo prekida, a lopta se teško kretala po travi. U jednom trenutku meč je prekinut i zbog bakljade Hajdukovih navijača.
Hajduk je tako pred svojim navijačima osvojio važna tri boda protiv najvećeg rivala, prekinuo crni niz i popeo se na prvo mesto u prvenstvu.
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