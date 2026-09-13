Srbija ostala bez finala: Basketaši izgubili od Holandije na Evropskom prvenstvu
BASKETAŠI Srbije neće igrati u finalu Evropskog prvenstva pošto su izgubili od Holandije sa 20:14 i čeka ih borba za bronzanu medalju.
Mnogo bolje su olimpijski šampioni otvorili utakmicu. Srbija nije imala rešenje za takav pristup rivala i neće se boriti za šesto evropsko zlato.
Vrlo brzo je Holandija stekla osetnu prednost, a nakon trojke Vortija De Jonga su otišli na +6 - 14:8.
Pokušala je Srbija da se vrati u meč, ali posle trojke Jana Drisena bilo je jasno da do preokreta neće doći. Vredi istaći da naša reprezentacija nije postigla nijednu dvojku.
"Orlovi" će se za bronzanu medalju boriti sa poraženim iz duela Francuska - Letonija. Meč za treće mesto na programu je od 20.45.
Za Srbiju na turniru igraju Strahinja Stojačić, Marko Branković, Nenad Nerandžić i Đorđe Simeunović.
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